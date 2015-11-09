Bahadır Grammeşin'in katil zanlısı müebbet hapisle yargılanacak

İstanbul Kadıköy’de 8 Mayıs gecesi kadınlara yönelik tacizi önlemek isterken çıkan kavgada yaşamını yitiren Haziran Hareketi ve ÖDP üyesi, öğretmenBahadır Grammeşin’in katil zanlısı müebbet hapis istemiyle yargılanacak.

Birgün’den Can Uğur’un haberine göre, İstanbul Anadolu 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Batı Yakası isimli mekânın sahibi katil zanlısı Erkan Çınar hakkında, kasten öldürme, ruhsatsız silah bulundurma, kasten öldürmeye teşebbüs ve silah tehdit suçlarından müebbet hapis istendi. Cemal Diri, Mert Nikelay, Murat Topraktepe ve Yahya Burak Ataç’ın kasten öldürmeye yardım etme ve yaralama suçlarından 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Olaya karışan Soner Açık, Oğuzhan Çiftçi, Serhat Ali Günay, Hasan Özcan ve Ercan Arslan ise yaralama, silahla tehdit ve delil yok etme suçlarından yargılanacak. Erol Özer ve Hayati Kırlak hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Soruşturma kapsamında Erkan Çınar, Murat Topraktepe, Yahya Burak Ataç ve Mert Nikelay tutuklu bulunurken, Cemal Diri ve diğer isimler tutuksuz yargılanacak.

İddianamede şu ifadelere yer verildi:

“Şüpheli Erkan Çınar’ın kasten öldürme, diğer şüpheliler, Yahya Burak Ataç, Mert Nikelay, Murat Topraktepe ve Cemal Diri’nin suçun işlenmesi sırasında yardımda bulunarak suçun icrasını kolaylaştırmak suretiyle kasten öldürmeye yardım etme fiili işledikleri anlaşılmaktadır. Şüphelilerin bulundukları ve çalıştıkları bölgede esnaf ve çalışan oldukları, kendilerini bulundukları mahallede görevli addederek kendi anlayışlarına göre asayişi (!) sağlamak için harekete geçtikleri, olay sırasındaki eylem, söz ve davranış biçimlerinden anlaşılmaktadır. (…) Şüphelilerin müşteki-mağdur gruba karşı birlikte ve dayanışma halinde yukarıda açıklaması yapılan sevk maddelerine göre atılı bulunan suçları işledikleri tespit edilmiştir.”