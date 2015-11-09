T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bahadır Grammeşin'in katil zanlısı müebbet hapisle yargılanacak

Haziran Hareketi üyesi öğretmen Bahadır Grammeşin İstanbul Kadıköy'de kadınlara yönelik tacizi önlemek istediği için öldürülmüştü

09 Kasım 2015 20:18

İstanbul Kadıköy’de 8 Mayıs gecesi kadınlara yönelik tacizi önlemek isterken çıkan kavgada yaşamını yitiren Haziran Hareketi ve ÖDP üyesi, öğretmenBahadır Grammeşin’in katil zanlısı müebbet hapis istemiyle yargılanacak.

Birgün’den Can Uğur’un haberine göre, İstanbul Anadolu 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Batı Yakası isimli mekânın sahibi katil zanlısı Erkan Çınar hakkında, kasten öldürme, ruhsatsız silah bulundurma, kasten öldürmeye teşebbüs ve silah tehdit suçlarından müebbet hapis istendi. Cemal Diri, Mert Nikelay, Murat Topraktepe ve Yahya Burak Ataç’ın kasten öldürmeye yardım etme ve yaralama suçlarından 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Olaya karışan Soner Açık, Oğuzhan Çiftçi, Serhat Ali Günay, Hasan Özcan ve Ercan Arslan ise yaralama, silahla tehdit ve delil yok etme suçlarından yargılanacak. Erol Özer ve Hayati Kırlak hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Soruşturma kapsamında Erkan Çınar, Murat Topraktepe, Yahya Burak Ataç ve Mert Nikelay tutuklu bulunurken, Cemal Diri ve diğer isimler tutuksuz yargılanacak. 

 

İddianamede şu ifadelere yer verildi:

“Şüpheli Erkan Çınar’ın kasten öldürme, diğer şüpheliler, Yahya Burak Ataç, Mert Nikelay, Murat Topraktepe ve Cemal Diri’nin suçun işlenmesi sırasında yardımda bulunarak suçun icrasını kolaylaştırmak suretiyle kasten öldürmeye yardım etme fiili işledikleri anlaşılmaktadır. Şüphelilerin bulundukları ve çalıştıkları bölgede esnaf ve çalışan oldukları, kendilerini bulundukları mahallede görevli addederek kendi anlayışlarına göre asayişi (!) sağlamak için harekete geçtikleri, olay sırasındaki eylem, söz ve davranış biçimlerinden anlaşılmaktadır. (…) Şüphelilerin müşteki-mağdur gruba karşı birlikte ve dayanışma halinde yukarıda açıklaması yapılan sevk maddelerine göre atılı bulunan suçları işledikleri tespit edilmiştir.”

ETİKETLER

bahadır grammeşinharizan hareketiödpkadıköytaciz

İlgili Haberler

Bahadır Grammeşin'in bıçaklanma anı görüntüleri ortaya çıktı

Bahadır Grammeşin, cinayet anının görüntülendiği MOBESE kayıtlarına göre, yere düştükten sonra da bıçaklanıyor

Bahadır Grammeşin soruşturmasında 8 kişi serbest bırakıldı

Savcı, Bahadır Grammeşin'in öldürülmesi ile ilgili dört kişiyi mahkemeye sevk etti

Kadıköy'de öldürülen Bahadır Grammeşin'e pala, döner bıçağı ve muşta ile saldırmışlar

Grammeşin'in öldürüldüğü barın sahibi, garsonları, müzisyeni ve müşterilerinden oluşan saldırganlar ifadelerinde kavga sırasında pala, döner bıçağı, bıçak ve muşta kullandıklarını söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24