'Bağlılık büyüsü' 29'ncu günde boşandırdı

İstanbul’da imam nikâhlı eşinden ayrılmamak için büyü yaptırmak isteyen kadın, medyum tarafından dolandırıldı. ’24 gün sonra, kesin sonuç alınacak’ diyen medyuma 10 bin lira para kaptıran kadın, “Eşim 29. gün beni boşadı. Şimdi yüzüme bakmıyor” dedi. Suç duyurusunda bulunmak için gittiği savcı da kadına, “Sana da işlem yapmak gerekiyor” deyince adliyeden kaçtı.

Vatan gazetesinden Esra Can Sınav’ın haberine göre, sosyal medyada kendini hoca ve medyum olarak tanıtan kişilerin son kurbanı İstanbul’da yaşayan 31 yaşındaki N.D. oldu. 3 yıllık imam nikâhlı eşiyle arasının düzelmesi için ‘Medyum Olcay’ isimli kişiyle iletişime geçen kadın, yapılacak işlemler için 10 bin liraya yakın para ödedi. Ancak işlemlerin sonunda istediği sonucu alamadı.

"Hem papaz hem de bebek büyüsü"

N.D. 2012 yılında imam nikâhıyla evlendi. 2016 yılında evliliğinde sorunlar yaşamaya başlayan N.D. bir arkadaşının tavsiyesi üzerine sosyal medyadan Medyum Olcay isimli kişiye ulaştı. N.D. olayı şöyle anlattı: “Medyum Olcay’ı aradım. Açmadı, ‘WhatsApp’tan yaz’ dedi. Sonra her şeyi anlattım. Çok çaresizdim. Eşimin bana bağlanması, eski günlerimize dönmek için yardım istedim. Medyum Olcay, bana hem papaz büyüsü hem de bez bebek büyüsü yapacağını ve kargoyla yollayacağını söyledi. 10 bin liraya kadar da maliyet çıkardı. Ankara’dan kargoyla muska ve büyüyü yolladı. Muskayı eşimin yattığı yere bez bebeği de 23 gün çamaşırlarının içinde tuttuktan sonra toprağa gömmemi söyledi. Olcay, ’24’ncü gün kesin sonuç alırsın. Eski günlerinize dönersiniz’ dedi. 29’ncu gün eşim eve gelerek benden boşandı.”

"Demekki Allah istedi"

Daha sonra medyumu tekrar arayan N.D. ilginç cevaplar aldı, “Bana, ‘Demek ki Allah istemedi’ dedi. Beni dolandırdığını ve paramı geri istediğimi söyledim. Küfürler etti. ‘Rızanla yaptık’ dedi. Benim gibi başka insanları da dolandırdığını öğrendik. Bizim gibi çaresiz insanların umudunu kullanıyorlar. Ben yandım başkaları yanmasın. İnanmasınlar bunlara.” Sonra dolandırıldığım için konuyu savcılığa taşımak istedim ancak savcıya durumu anlattığımda, ‘Senin yaptığın da suç, sana da işlem yapmak gerekiyor’ deyince adliyeden kaçtım.”