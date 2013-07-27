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Politika

Bağış: The Times gazetesine verilen ilan bir insanlık suçudur

Türkiye'nin başarısından rahatsız olanların, bunu engellemek için yeni girişimler içerisinde olduğunu belirten Bağış, The Times gazetesine verilen ilanı buna örnek gösterdi

27 Temmuz 2013 15:09

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, The Times gazetesindeki ilana ilişkin, "İnanın bana bu bir insanlık suçudur, nefret suçudur. Çünkü bu kadar ağır bir itham, suçlama kabul edilebilecek bir şey değil" dedi.

AKP Kadıköy İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Dostlar Sofrası" isimli sahur programına katılan Bağış, Cizre'de hava alanı açıldığını, Yüksekova'da da hava alanı yapım çalışmalarının devam ettiğini, bunların 10 yıl önce söylenmesi durumunda kimsenin inanmayacağını söyledi. Türkiye'nin başarısından rahatsız olanların, bunu engellemek için yeni girişimler içerisinde olduğunu belirten Bağış, The Times gazetesine verilen ilanı buna örnek gösterdi.


'Türkiye'ye hiç gelmemiş kişilere metin imzalatmışlar'


İlanda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın diktatör olarak gösterilmeye çalışıldığını kaydeden Bağış, şunları söyledi:

"Türkiye'de çok şükür demokrasi var ve önümüzde de 3 seçim var. Türkiye'de milli irade, demokrasi ile ilgili sorunu olanların sıkıntılarını gündeme getirecekleri bir süreç yaşanacak. Sanki birileri sandıkta başaramayacaklarını, sandık dışında başarma arayışı içinde. Türkiye'nin imajını bozacak, Türkiye'ye belki de hiç gelmemiş, gelse de sadece tatil yapmış kimselere imzalatmış oldukları metinle Türkiye ile ilgili bazı ithamları gündeme getiriyorlar. İnanın bana bu bir insanlık suçudur, nefret suçudur. Çünkü bu kadar ağır bir itham, suçlama kabul edilebilecek bir şey değil."


Bu anayasa ile AB hedefi zor'


Mevcut Anayasa ile AB hedefine ulaşmanın zor olduğunu ifade eden Bağış, Meclis'te yeni anayasanın 48 maddesi üzerinde uzlaşıldığını hatırlattı. Bağış, "Benim şöyle bir teklifim var. Uzlaştığımız konularda yeni bir anayasayla yolumuza devam etmeliyiz. Başkanlık sistemi, vatandaşlık tanımı gibi üzerinde anlaşılamayan konuları da o yeni anayasa üzerinden tartışmaya devam edelim. Çünkü reform hiç bir zaman sonuçlanmaz. Her ülkenin her daim yeni yeni reformlara ihtiyacı vardır. Ümit ediyorum ki muhalefet partilerimiz de hükümetimizin, partimizin bu çağrısına karşılık verirler ve Türkiye gerçekten kendisine yakışanı yapar" diye konuştu.


'Zaman içinde piştik'


AB Bakanı ve Başmüzekereci Egemen Bağış, programa katılan sanatçı Şafak Sezer'e ilişkin de şunları söyledi: "Şafak beni aradı. 'Bakanım müsaitseniz bir çay içelim' dedi. Ben de 'Takma kafana. Bize de bir sürü hakaret, beddua bir şey geliyor mesajla. Sakın moralini bozma. Tahmin edebiliyorum. Zaman içerisinde piştik. Ben her akşam bir ilçede ya iftar ya da sahurdayım. Ne zaman istersen gel, dertleşelim' dedim. Buraya gelirken aradı, 'Ağabey ne yapıyorsun, bir çay içelim' dedi. Ben de, 'Sözüm var. Kadıköy'de bir yerde sahura gidiyorum. Müsaitsen atla gel' dedim. Beni kırmadı. Atladı geldi sağolsun."


Şafak Sezer: Ayrımcılık çok rahatsız edici


Şafak Sezer de "Çapulcu, mapulcu muhabbetine düşmeleri çok kötü. Ayrımcılık çok rahatsız edici birşey. Demokrasi karşındakini de anlamaktır. Başka bir şey de demem. Demokrasi yapamadılar bana açıkçası" ifadelerini kullandı. Programa, AK Parti Grup Başkanvekili Mihrimah Belma Satır ve Akil İnsanlar Heyeti Güneydoğu Anadolu Bölgesi Grubu Sekreteri Mehmet Emin Ekmen de katıldı.

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