Bağış: Kılıçdaroğlu bir notu bile okuyamıyor

T24 - Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, kendisine verilen notu "Çillere tutuklama kararı" diye hatalı okuyan Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Bağış, "Karşımızdaki muhalefet önüne konan notu bile okuyamıyor" dedi.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, AK Parti Kadıköy İlçe Teşkilatı İç Koordinasyon toplantısında konuştu. Bağış, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulundu. Bağış, Kılıçdaroğlu'nun "Çiller'e tutuklama kararı" notunu okumasıyla ilgili, "Karşımızdaki muhalefet önüne konan notu bile okuyamıyor. MİT'çileri sayın Çiller tutuklandı diye ilan eden bir ana muhalefet başkanı. Sakın gülmeyin, yakışmaz. Bu gidişle önüne konan her notu CHP'nin yeni genel başkanı diye okumaya başlayacak. Niye çünkü parti içinde bitmeyen bir buhran var. Devamlı kongre üzerine kongre, imza toplama üzerine imza toplama, ayak kaydırma üzerine ayak kaydırma... Biz üzülüyoruz, Türkiye'ye böyle bir ana muhalefet partisi yakışmıyor. Biz, bizi kamçılayacak bir ana muhalefet partisi istiyoruz" diye konuştu.

CHP'yi eleştiren Bağış, "Ama sayın Kılıçdaroğlu'nun karşı karşıya kaldığı Bizans oyunlarını, ayak oyunlarını da ibretle izliyoruz" diye konuştu. CHP'li Kadıköy Belediyesi'ni tepki gösteren Bağış, "Kadıköy'ü köye çeviren zihniyete artık dur demenin zamanı geldi" ifadesini kullandı.