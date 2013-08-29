Bağış: 'Bu Esad'a çekidüzen verelim'

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Mahmutpaşa Esnaf veİşadamları Derneği tarafından düzenlenen "MahmutpaşaFest" alışveriş etkinliğine katıldı.

Saat 11.00'de Mahmutpaşa'ya gelen Bakan Bağış, burada esnafa 'Hayırlı işler' diyerek selamlaştı. Etkinlikte bir konuşma yapan Bakan Bağış Mahmutpaşa'nın önemine değinerek, şunları söyledi:

"Pazarlık etmek bu sokaklarda icat edildi. Biz ahilik anlayışıyla, 'ben eğer siftah ettiysem komşum etmediyse önce ondan alışveriş yapın. O da siftah etsin' diyen bir anlayışıyla müzakereyi, pazarlığı, adaleti, ticarette ahlaklı olmayı edebi asırlardır dünyaya aşılayan bir milletin torunlarıyız.

'Ben müzakereyi icat etmiş milletin başmüzakerecisiyim'

Bazen Avrupa Birliği'ye müzakerelerde sıkıştırmaya çalıştırdıkları zaman diyorum ki, 'Aman ha dikkat edin. Ben müzakereyi icat etmiş bir milletin başmüzakerecisiyim aman ha, uyarmadı demeyin' diyorum. Düşünebiliyor musunuz dünyada sosyal sigorta anlayışının icat edilmesinde yüzyıllar önce, bu sokaklarda ahilik anlayışı vardı. Bu sokaklarda bir esnafın çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa, ustalıktan sonra yaşlılığa nasıl ilerleyeceğine dair kurallar vardı. Bu kurallara herkes uyardı. Bizim dilimizde çok güzel bir söz vardır. 'Pabucu dama atılmak.' Nereden gelir bilir misiniz? Pabucun dama atılması sattığı bir üründe, sattığı bir ayakkabıda ya da tamir ettiği bir ayakkabıda eğer hatalı bir iş varsa, eğer iyi yapılamamışsa müşteri gelirdi, dükkanın üstündeki dama atardı. O da o esnafın ayıbı olarak bilinirdi. Pabuçun dama atılması bu sokaklarda icat edilmiştir. Mahmutpaşa'da, Kapalıçarşı'da başlayan o edepli ticaret ahlakı bütün dünyaya yayılmıştır.

'AVM'ler mantar gibi türerken...'

İstanbul'da mantar gibi AVM'lerin türediği bir dönemde, burada kendi esnafımıza sahip çıkmanın, küçük esnafımızın yüzyıllardır bu şehre zenginlik katan Mahmutpaşamızın yeniden canlanması için birlikteyiz."

'İki buçuk yıldır diyoruz: Bu Esad'a çekidüzen verelim'

Suriye'de yaşananlara da değinen Bakan Bağış, "Yüreklerimiz buruk. Çünkü yanı başımızda Suriye'de, Mısır'da kan ağlayan kardeşlerimiz var. Suriye konusunda uluslararası kamuoyunun dünyanın geldiği noktayı lütfen sizler bir değerlendirin, bir düşünün. Biz yıllarca 2,5 yıldır demedik mi 'Bu elikanlı Esad'a hep beraber bir çekidüzen verelim. Bunu durduralım, yoksa bu dünya yeni bir Srebrenitsa yaşar, yeni bir Halepçe yaşar, yeni bir katliam yaşar diye uyardık' durduk. Maalesef o ufacık bebelerin, yavruların cesetlerinin resimleri gelene kadar uluslararası kamuoyu vicdan tatiline çıkmıştı. Ama şimdi geldikleri nokta Türkiye'nin 2,5 yıldır onları uyardığı bir noktaydı" şeklinde konuştu.

'Esad'dan çok Esad'çı'

Bakan Bağış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Şimdi bizim kendini bilmez ana muhalefet liderimiz kraldan çok kralcı, Esed'den çok Esedci Sayın Genel Müdür Kemal Bey hala Türkiye'nin yalnız kaldığıyla ilgili sapla samanı birbirine karıştıran bir söylem içerisinde. Türkiye yalnız değil. Türkiye başından beri doğru yolda. Doğru yol neresi zalimin karşısıdır. Mazlumun, mağdurun yanıdır" dedi.

'Bana ne diyemeyiz'

Bakan Bağış, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bugüne kadar hep mazlumların yanında durduk. Zalimin karşısında durduk. O yavruların hepimizin üzerinde vebali var. O katledilen çocukların, bebeklerin mesuliyetini hissetmemiz lazım. Eğer biz 'Bana ne' dersek, 'Varsın oradaki eli kanlı katiller öldürsünler' dersek bunun hesabını ne bu dünyada torunlarımıza verebiliriz, ne de ahirette yaradanımıza verebiliriz. Onun için biz halkımızla bereber hakkın yanında olacağız. Biz her zaman doğruyu söyleyeceğiz. Türkiye'nin hiç bir ülkenin ne bir karış toprağında gözü vardır, ne enerji kaynaklarında gözü vardır. Türkiye sadece insan canının korunması için ortaya ilkeli bir duruş koymaktadır. Biz demokrasiden yana, insan haklarından yana tavrımızı Mısır'da da koyuyoruz, Suriye'de de koyuyoruz. Dünya'nın neresinde olursa olsun aynı şekilde o duruşu sergilemek durumundayız. Çünkü ilkeli siyaset bunu gerektirir. Biz yıllardır o edeple, o ilkelerle, prensiplerle buradan Mahmutpaşa'dan dünyaya dağılan değerle silsilesiyle çok güçlü bir millet olduk. Bugün Türkiye yeninden şaha kalkmıştır. Türkiye'yle bu millet, bu topraklar yeniden bütün mazlumların umudu, bütün zalimlerin kabusu olmuştur. Türkiye doğruları söylemeye tek başına da kalsa devam edecektir. Bizi hiç kimse bu yoldan döndüremez. Biz gözleri olup görmeyenlerden, kulakları olup duymayanlardan, dili olup konuşamayanlardan olmadık, olmayacağız. Doğruları söylemeye devam edeceğiz. Çünkü arkamızda milletimiz var. Biz önce hakka, sonra halka güvenerek çıktığımız bu yolda bu güne kadar nasıl yılmadıysak bundan sonra da yılmayız. Doğruları söylemeye devam edeceğiz"

Bağış'ın konuşmasının ardından Mahmutpaşa Esnaf ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yetişgin ile birlikte "MahmutpaşaFest" alışveriş etkinliğinin açılışını yaptı. Mahmutpaşa ürünlerini giyerek podyuma çıkan mankenler kına gecesi töreni yaptı. Mankenlere, sanatçı Bedri Ayseli de türkü söyleyerek eşlik etti. Öte yandan mankenler Mahmutpaşa ürünlerini giyerek mini bir defile yaptı.