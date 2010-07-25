Bağış: Bu Anayasa ile AB'ye üye yapmam

T24 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Darbe anayasası ile hiç kusura bakmayın, sizleri AB'ye üye yapamam. Darbe anayasası ile AB'ye üye olabilmiş hiçbir ülke yoktur'' dedi.



Bağış, AKP Beşiktaş İlçe Yönetimi tarafından düzenlenen toplantıda, Anayasa değişikliği paketini anlattı. Geçmişte Türkiye'nin, ''Kürt, Türk, Sünni, dindar, Atatürkçü'' şeklinde ayrım yapılarak ve korkularla yönetildiğini ifade eden Bağış, şunları söyledi:



''Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ortak paydasında hepimiz kardeşiz. Paylaşamayacağımız ne var? Dört mevsimi yaşayan, dünyanın bütün zenginliklerinin buluştuğu bu kadar güzel bir coğrafyada, kardeşin kardeşi katletmesinden daha aptalca bir şey olabilir mi? İşte 12 Eylül günü bunlara dur diyeceğiz. 12 Eylül günü, devleti çetelerin yönetmesini arzu edenlere 'hayır' diyeceğiz. Demokrasiye, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne 'evet' diyeceğiz. Bu, AK Parti'nin değil, milletin Anayasa paketi.''



Bağış, Anayasa değişikliği paketinin oylaması sırasında, ''Bu ülkenin vatandaşı, bu ülke daha iyisine layık'' diyen herkesin desteğini istediklerini söyledi. 10 yıl öncesine kadar Türkiye'de insanların, ''Kürt'üm'' demeye korktuklarını bugün ise devlet televizyonunda, 24 saat Kürtçe yayın yapıldığını ifade eden Bağış, bu kanalın, bölücülüğü ve dağa çıkmayı değil, devletiyle milletiyle bütünleşmeyi telkin ettiğini kaydederek, ''Eğer bugün birileri bu ülkede dağa çıkmışsa, bunda kimin ne mesuliyeti var, kimlerin hangi payları ve hataları var, bunları da artık kurcalamamız, sorgulamamız lazım'' dedi.





'Sizi darbe Anayasası ile AB'ye üye yapmam'





Kendisinin, Türkiye'nin, AB'den sorumlu Devlet Bakanı ve Başmüzakerecisi olduğuna da dikkat çeken Bağış, ''Darbe anayasası ile hiç kusura bakmayın, sizleri AB'ye üye yapamam. Darbe anayasası ile AB'ye üye olabilmiş hiçbir ülke yoktur'' diye konuştu. Egemen Bağış, darbe anayasasına sahip Yunanistan ve İspanya'nın da söz konusu anayasalarını değiştirmeden AB'ye girmeyi denediklerini, ancak başaramadıklarını, iki ülkenin de anayasalarını AB standartlarına getirdikten sonra üye olabildiklerini anlattı.





