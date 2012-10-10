Bağış: Avrupa Birliği'nin kırık aynası bizim için yol gösterici değildir

Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, AB'nin Türkiye İlerleme Raporu'nun yayımlanmasının ardından 10 yıllık AKP iktidarı dönemindeki en sert tepkiyi gösterdi. Bağış, Avrupa Birliği'ni eleştirerek, "Avrupa Birliği'nin kırık aynası bizim için yol gösterici değildir" dedi. Bağış "Avrupa Birliği kendi tespitiyle çelişmektedir. İlerleme Raporu'nda münferit olaylara fazlasıyla yer verilmiş. İlerleme Raporu'nda açılan 32 fasılda ilerleme kaydedildiği belirtilmiştir. Eğer AB ülkeleri isterse Türkiye de onlar hakkında ilerleme raporu hazırlayabilir" yorumlarında bulundu.

Egemen Bağış'ın açıklamaları şöyle:

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, yarın AB Komisyonu tarafından açıklanması beklenen Türkiye İlerleme Raporu hakkında, "Bu rapor bir karne değildir. Bizim için önemli olan yıl sonunda bizim kendi yayımlayacağımız rapordur" dedi.

Bağış, Avrupa Parlamentosu (AP) Eski Başkanı Hans-Gert Pöttering'i bakanlıktaki makamında kabulü sırasında gazetecilerin yarın açıklanması beklenen İlerleme Raporu ile ilgili sorularını cevaplandırdı.

Henüz çıkmamış bir rapor üzerinde değerlendirme yapmak istemediğini belirten Bağış, yarın öğleden sonra İstanbul'da raporu değerlendirmek amacıyla basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

"Şu anda Türkiye'nin tanımadığı, diplomatik ilişkileri olmayan bir ülkenin dönem başkanlığı içerisinde yayımlanacak bir raporun Türkiye'ye methiyeler belirtmesini beklemek çok inandırıcı olmaz" diyen Bağış, şunları söyledi:

"Maalesef AB içerisinde adeta bir at pazarlığı süreci yaşanıyor. Bu raporda 27 ülkenin içerisine katmaya çalıştığı cümlelerle Türkiye ile ilgili ikili ilişkilerinden doğan hassasiyetlerini yansıtma çabalarıyla karşı karşıyayız. Türkiye'deki farklı farklı çevrelerin, normalde hiçbir diyaloğa girmemeye özen gösteren çevrelerin de bu raporu olumsuz bir şekilde etkilemek için Brüksel'de birlikte lobi yaptıklarının da farkındayız. Onun için başından söylüyorum, bu rapor bir karne değildir. Bu rapor sadece AB Komisyonu'nun Türkiye'ye bir bakışının örneklerinden bir tanesidir. Bizim için önemli olan yıl sonunda bizim kendi yayımlayacağımız rapordur.

Türkiye son bir yıl içinde meclisten geçirdiği kanunlarıyla, uyguladığı yasalarla, yönetmeliklerle neleri değiştirmiş, AB yolunda hangi adımları atmış, biz bunları zaten çıkarıyoruz. Bu sene de çıkarıp kendi karnemizi kendimiz vereceğiz. Ama kendisi ilerleyemeyen bir AB'nin Türkiye için hazırlayacağı ilerleme raporunu tabii ki bir bozuk saat bile günde iki kez doğruyu gösterir anlayışıyla önemseriz. Ama çok da fazla ona önem atfedip bütün çalışmalarımızı etrafında şekillendireceğimiz anlamına gelmemeli."



'AB'nin Türkiye'de kredibilitesi zayıfladı'



Bağış, önceki yıllarda ilerleme raporlarının yarattığı heyecanın artık yaşanmadığının hatırlatılması üzerine, "Çünkü AB Türkiye'deki kredibilitesinin artık zayıfladığı bir dönemi yaşıyor. Türkiye'nin farklı heyecanları var" dedi.

Bağış, şöyle konuştu:

"Bakın bugün ilk defa işsizlik rakamları OECD ortalamasının altına düştü.Türkiye, Avrupa'nın son 4 yıldır en hızlı büyüyen ekonomisi. Türkiye, Avrupa'nın en güçlü askeri güçlerinden bir tanesi. Aynı zamanda en genç nüfuslardan birine sahip. Hangi açıdan bakarsanız bakın hamdolsun Türkiye'nin durumu çok çok iyi. Ama Avrupa'da bunu kabullenmek istemeyen, bunu bir şekilde çarpıtmak isteyenlerin Türkiye'deki bazı gelişmeleri çarpıtarak farklı farklı görüntüler vermeye çalışan çabaları da biz içlerindeki bazı duyguların yansıması olarak değerlendiriyoruz."