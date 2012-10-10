Füle: Temel haklara saygı ciddi endişe kaynağı olmaya devam ediyor

AB Komisyonu’nun İlerlemeden Sorumlu Komiseri Stefan Füle, bugün açıklanacak AB İlerleme Raporu öncesi “Siyasetçiler sadece AB’ye değil, Türk halkına söz verdi. Şimdi bunun sorumluğunu üstlenmeliler” uyarısında bulundu. Füle, "Bazı yasal iyileştirmelere rağmen temel haklara saygı konusu ciddi endişe kaynağı olmaya devam ediyor” dedi.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer’e bilgi veren Stefan Füle önemli değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Birliği Türkiye İlerleme Raporu öncesi gazetecilere rapor hakkında bilgi veren Füle, “Türkiye’nin siyasi kriterleri tam anlamıyla yerine getirme doğrultusunda kayda değer ilerleme gösterememesi hakkında kaygılar artıyor. Bazı yasal iyileştirmelere rağmen temel haklara saygı konusu ciddi endişe kaynağı olmaya devam ediyor” dedi.

‘Reform süreci eksik kalıyor’

Avrupa Birliği ülkelerine de uyarıda bulunduğunu açıklayan Füle, “Ben kör ya da sağır değilim. İki yıldır hiçbir yeni fasıl açılmadığını görüyorum” dedi. Füle sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üyelik sürecine ilişkin momentumun korunması gerekli. Bunun için Türkiye’nin atması gereken adımları açıkça ve güçlü ifadelerle yazdık. Ancak geçen yıllardan farklı olarak bu yıl fasılları bloke eden ülkelere de çağrıda bulunduk. Ben kör ya da sağır değilim. İki yıldır hiçbir yeni fasıl açılmadığını görüyorum. Bunun anlamı şu: Müzakerelerin en önemli motoru olan reform süreci eksik kalıyor demek.”

‘14 fasılı bloke ederek aslında kendi ayağımızı kurşunluyoruz’

Füle, “Türkiye ile entegrasyonu ilerletme çabasındayız” diyerek AB üye ülkelerine de çağrıda bulundu:

“Kapalı kapılar ardında sadece Kıbrıs’a (GKRY) değil, diğer üyelere de şunu söylüyorum: Temel haklar ve yargıyla ilgili 23. fasıl ile enerji alanındaki 14 fasılı bloke ederek aslında kendi ayağımızı kurşunluyoruz. İlki bizim Türkiye’nin reform sürecinin içinde yer almamızı sağlıyor. Enerji bölümü ise hepimizin çıkarı olan bir alan. Zaten ‘pozitif gündem’ ile bu alanlarda Türkiye ile entegrasyonu ilerletme çabasındayız. Bunu neden müzakerenin içine alarak yapmayalım ki?”

‘Siyasetçiler, Türk halkına verdiği sözü yerine getirmeli’

Türk siyasetçilerin sadece AB’ye değil Türk halkına da bir söz verdiğini ve sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini hatırlatan Füle “Seçimlerden sonra başta başbakan olmak üzere tüm parti liderleri yeni anayasa için söz verdiler ve tüm partileri içine alan kapsayıcı bir süreç başlatıldı. Yeni anayasa süreci tüm Türkiye’yi bir araya getirmeli, liderler arasında bir sürtüşmeye dönüşmemelidir. Siyasetçiler sadece AB’ye değil, Türk halkına söz verdi. Şimdi bunun sorumluğunu üstlenmeliler. Verdikleri sözlerden caymaları kaygı verici olur” dedi.