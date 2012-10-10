Füle, Türkiye ile fasılların açılmasını engelleyen ülkeleri eleştirdi

Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle, Türkiye'nin katılım müzakerelerini tıkayan ülkeleri, "AB'nin çıkarlarına zarar vermemeleri" konusunda uyardı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi'nde, AB Komisyonu'nun Türkiye ve diğer aday ülkelerle ilgili yayımladığı ilerleme raporları ve genişleme stratejisi hakkında konuşan Füle, isim vermeden, tek yanlı olarak bazı fasılların açılmasını engelleyen ülkeleri eleştirdi.

Füle, "Dinamik ekonomisi, stratejik konumu ve önemli bölgesel rolüyle Türkiye AB için kilit ülkedir. Katılım müzakerelerinin hız kazanması bizim ve Türkiye'nin çıkarınadır. Son yıllarda üye ülkeler arasında yeterli uzlaşma olmaması nedeniyle, kesintiye uğrayan fasıllarda çalışmaların devam etmesi önemlidir" dedi.

Genişleme Komiseri Füle, Türkiye'yle katılım müzakerelerini destekleme hedefiyle başlattıkları pozitif gündeme verdiği güçlü destek nedeniyle AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'a teşekkür etti.

Füle, "Bakan Bağış ve arkadaşları pozitif gündem için gerçekten çok çalıştı. Pozitif gündemi sadece kendi bakanlığının değil; enerji, ekonomi ve adalet bakanlıklarının gündemi yaptı. Tutuklu yargılanan bazı gazetecilerin serbest bırakılmasıyla sonuçlanan 3'üncü yargı paketi başta olmak olmak üzere ortaya konulan yargı paketleri beni cesaretlendirdi. Fakat temel meselelere nihai çözüm getirecek olan 4'üncü yargı paketidir. Buna yönelik çabalarını sürdürmesi konusunda Adalet Bakanı'nı takdir ve teşvik ediyorum" ifadesini kullandı.

Stefan Füle, pozitif gündemin üye ülkeleri de olumlu etkilediğini belirterek, nihayetinde Türk vatandaşlarının AB'ye vizesiz seyahat edebilmesini hedefleyen vize diyaloğunun başlatılmasını buna örnek gösterdi.

Kıbrıs sorununa da değinen Füle, Türkiye'nin Kıbrıs Rum Kesimi'nin dönem başkanlığında yapılan toplantılara katılmama kararından derin endişe duyduğunu belirtti.

Füle, Kıbrıs'ta BM gözetimindeki kapsamlı çözüm müzakerelerinde yaşanan tıkanıklığın artık aşılması gerektiğini vurguladı.



Terörle mücadelede işbirliği çağrısı



AP Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten ise, PKK'nın saldırılarını yoğunlaştırdığını belirterek, AB'ye terörle mücadelede Türkiye'yle işbirliği ve dayanışmasını artırması çağrısında bulundu.

Raportör, Türkiye'nin son 1 yılda kadın hakları ve cinsiyet eşitliği, yargı, yeni anayasa, ordunun sivil denetimi ve kültürel haklar başta olmak üzere birçok alanda kaydedilen ilerlemelerin ifade özgürlüğü ihlalleriyle gölgelendiği görüşünü dile getirdi.

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Helene Flautre ise, AB'nin Türkiye'yi "kilit ülke" görürken son 2 yılda tek bir fasılda dahi müzakereleri başlatmamasının çelişkili olduğunu söyledi.

Flautre, AB'nin enerji arzı güvenliğini ilgilendirdiği için enerji faslının; Suriye krizi başta olmak üzere bölgedeki önemli gelişmeleri ilgilendirdiği için dış ilişkiler faslının ve yeni anayasa yapılması sürecinde önem taşıyan yargı ve temel haklarla adalet özgürlük ve güvenlik fasıllarının derhal müzakerelere açılmasını istedi.