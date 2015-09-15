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Yaşam

Bağırsaklarından '278 bin dolar' çıktı

39 yaşındaki Çinli turistin sindirim sisteminden 10 karatlık bir pırlanta çıkarıldı

15 Eylül 2015 09:35

Taylan'da geçtiğimiz günlerde 39 yaşındaki Çinli turistin sindirim sisteminden 278 bin dolar değerinde 10 karatlık bir pırlanta çıkarıldı.

Tayland'a ziyarete giden Çinli Jiang Xulian, Bangkok havaalanında tutuklandı. Genç kadının pırlanta hırsızlığı ile suçlandı. 6 karatlık bir pırlantayı alarak yerine sahte bir taş koyan kadın ülke dışına çıkamadan yakalandı. Xulian pırlantayı yutarak yurt dışına çıkarmayı hedeflediği belirtildi.

 

Pırlanta röntgen filminde görüldü

 

Hürriyet'in Kelebek ekinde yer alan habere göre, öntgen filmi çekilince kadının bağırsaklarında bir taş görülmesi üzerine Xulian, gerçeği itiraf etti ve pırlantayı çaldığını söyledi. Bunun üzerine kadına bağırsak çalıştıran ilaçlar verildi. Bunlar pırlantayı çıkarmasına yetmeyince bu kez kolonoskopi yapıldı. Bu şekilde taş kadından geri alındı. Mahkemeye çıkarılacak genç kadının 2 ile 3 yıl arasında bir süre hapiste kalacağı öngürlüyor.

 

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