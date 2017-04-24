T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Bağımsız müziğin özgün ismi Büyük Ev Ablukada da Cappodox'ta

Büyük Ev Ablukada 2008 yılında Afordisman Salihins (Cem Yılmazer) ve Canavar Banavar (Bartu Küçükçağlayan) tarafından kuruldu

24 Nisan 2017 12:19

Eğlenceli performansları ve seyircilerle kurdukları samimi iletişimle Büyük Ev Ablukada 18 Mayıs’ı 19 Mayıs’a bağlayan gece Perili Ozanlar Vadisi’nde Cappadox’ta sahne alacak.

İşte Büyük Ev Ablukada hakkında bilmeniz gerekenler:

Büyük Ev Ablukada 2008 yılında Afordisman Salihins (Cem Yılmazer) ve Canavar Banavar (Bartu Küçükçağlayan) tarafından kuruldu.

Grup elemanları sahnede takma isimler kullanıyor ve bazı elemanların isimleri halen bilinmiyor. Grup, Afordisman Salihins, Bas Bariton, Bentek Sizhepiniz, Omçelik, Canavar Banavar, Galvaniz Gelbiraz ve Gelicem Nerdesin’den oluşuyor.

Büyük Ev Ablukada, ilk olarak «Ay Şuram Ağrıyo» adlı bir konser kaydı ve «Olmadı Kaçarız» adlı bir konser albümü paylaştı. İlk albümü «Full Faça»yı ise 21 Aralık 2012 tarihinde piyasaya sürdü.

Büyük Ev Ablukada, son albümü «Fırtınayt» ile elektronik müzik dünyasına adım attı ve grubun sound’unu yeni bir evreye taşıdı.

Büyük Ev Ablukada grubu ayrıca «Olmadı Kaçarız» adlı plak şirketinin kurucuları ve sahibi. «Olmadı Kaçarız» Gaye Su Akyol ve Can Güngör gibi müzisyenlerin albümlerini de basıyor.

İlk konserinin davetini İngilizce gönderen Büyük Ev Ablukada görünürlüğünü düşük tutmak için bilinçli olarak çaba sarf ediyor. Hatta basına herhangi bir röportaj bile vermiyorlar.

Canavar Banavar ve Bentek Sizhepiniz, henüz 16 yaşlarında, arkadaşlarının kimlikleriyle barlarda cover çalan 3 Korner 1 Penaltı ve kendi bestelerini çaldıkları 365 Günde 24 Saat gruplarında beraber çalıştılar.


 


 

ETİKETLER

Büyük Ev AblukadaCappadoxfestival

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24