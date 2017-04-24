Bağımsız müziğin özgün ismi Büyük Ev Ablukada da Cappodox'ta

Eğlenceli performansları ve seyircilerle kurdukları samimi iletişimle Büyük Ev Ablukada 18 Mayıs’ı 19 Mayıs’a bağlayan gece Perili Ozanlar Vadisi’nde Cappadox’ta sahne alacak.

İşte Büyük Ev Ablukada hakkında bilmeniz gerekenler:

Büyük Ev Ablukada 2008 yılında Afordisman Salihins (Cem Yılmazer) ve Canavar Banavar (Bartu Küçükçağlayan) tarafından kuruldu.

Grup elemanları sahnede takma isimler kullanıyor ve bazı elemanların isimleri halen bilinmiyor. Grup, Afordisman Salihins, Bas Bariton, Bentek Sizhepiniz, Omçelik, Canavar Banavar, Galvaniz Gelbiraz ve Gelicem Nerdesin’den oluşuyor.

Büyük Ev Ablukada, ilk olarak «Ay Şuram Ağrıyo» adlı bir konser kaydı ve «Olmadı Kaçarız» adlı bir konser albümü paylaştı. İlk albümü «Full Faça»yı ise 21 Aralık 2012 tarihinde piyasaya sürdü.

Büyük Ev Ablukada, son albümü «Fırtınayt» ile elektronik müzik dünyasına adım attı ve grubun sound’unu yeni bir evreye taşıdı.

Büyük Ev Ablukada grubu ayrıca «Olmadı Kaçarız» adlı plak şirketinin kurucuları ve sahibi. «Olmadı Kaçarız» Gaye Su Akyol ve Can Güngör gibi müzisyenlerin albümlerini de basıyor.

İlk konserinin davetini İngilizce gönderen Büyük Ev Ablukada görünürlüğünü düşük tutmak için bilinçli olarak çaba sarf ediyor. Hatta basına herhangi bir röportaj bile vermiyorlar.

Canavar Banavar ve Bentek Sizhepiniz, henüz 16 yaşlarında, arkadaşlarının kimlikleriyle barlarda cover çalan 3 Korner 1 Penaltı ve kendi bestelerini çaldıkları 365 Günde 24 Saat gruplarında beraber çalıştılar.







