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Dünya

Bağdat'ta Şii mahallesinde pazar yerine bombalı saldırı!

Saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybederken, 30'dan fazla kişi yaralandı

12 Temmuz 2016 22:53

Irak'ın başkenti Bağdat'ın Şiilerin ağırlıklı olarak yaşadığı kuzey doğusundaki El-Reşidiye mahallesinde, bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda en az 12 kişi öldü.

Saldırı mahallede sebze-meyve pazarı yerinde yaşandı.

30'dan fazla kişinin yaralandığı saldırıda çevredeki bina ve araçlar da hasar gördü.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Geçen hafta kentteki Karada mahallesinde gerçekleştirilen ve 300'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

Bu arada Salı günü, Irak'ın farklı yerlerinde gerçekleştirilen bombalı saldırılarda da beş kişi yaşamını yitirdi.

Pazartesi günü üst düzey Iraklı yetkililerle bir araya gelen ABD Savunma Bakanı Ash Carter Washington'ın Irak'a, IŞİD'le mücadelesine destek için 560 asker daha göndereceğini söylemişti.

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Saldırı, Bağdat'ın alışveriş merkezleri ve restoranların bulunduğu Karada mahallesinde Hadi merkezi yakınlarında yaşanmıştı

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