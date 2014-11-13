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Dünya

Bağdat ve Erbil 'petrol ihtilafını' çözdü

Merkezi Irak hükumetiyle, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi petrol ihracatı ve ödemeler konusunda anlaşmaya vardı

13 Kasım 2014 21:31

Kuzey Kırak'taki Bölgesel Kürt Yönetimi ve Bağdat arasında çıkarılan petrollerden elde edilecek gelirin nasıl paylaşılacağı konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Irak Petrol Bakanı Adil Abdül Mehdi Süleymaniye bölgesine giderek Kürdistan Bölgesel Yönetimi Lideri Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından anlaşmaya varıldığı açıklaması ise Irak Maliye Bakanı Hoşyar Zebari'den geldi.

Reuters haber ajansına bilgi veren Zebari, varılan anlaşma gereği merkezi yönetimin Kürt memurlara yeniden ödeme yapmaya başlayacağını söyledi.

Bunun karşılığında Kürt yönetimi ise günlük petrol satışından elde ettiği gelirin yaklaşık yarısını merkezi yönetime aktaracak.

 

Türkiye ile ipler gerilmişti

 

2013'te Kuzey Irak'taki petrol sahalarından çıkarılan petrolün Türkiye'ye satışı için bölgesel yönetim ve Ankara arasında bir anlaşma imzalanmış ve petrol sevkiyatı da başlamıştı.

O dönemde Irak Başbakanı olan Nuri El Maliki, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ni merkezi yönetimden izinsiz petrol satışı yapmakla suçlamış ve Türkliye için de "Petrol kaçakçılığı yapıyorsunuz" demişti.

Enerji Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'nin üzerine düşenleri yaptığını, ortaya çıkan anlaşmazlığı Bağdat ve Erbil'in arasında müzakere ederek çözmesi gerektiğini ifade ediyordu.

 

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