Bağdat - Erbil geriliminde çözüme doğru

Irak Savunma Bakan Vekili Sadun Duleymi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanı Şeyh Cafer Şeyh Mustafa ve IKBY İçişleri Bakanı Kerim Sincari ile Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, "tartışmalı bölgeler"de güvenliğin sağlanması konusunda merkezi hükümetle IKBY'nin yapıcı tutumları neticesinde kapsamlı bir çözüme varıldığını söyledi.

Duleymi, "Her iki tarafın sunduğu çalışma taslakları nihai şekline neredeyse ulaştı. Taslaklar, önümüzdeki Pazar Erbil'de yapılacak toplantıda sunulması için ortak yüksek komisyona gönderildi. Erbil toplantısında komisyonunun nihai şeklini vereceği protokole imza atılabilir. Toplantıdan çıkan olumlu sonuçlar, diyalog ve karşılıklı anlayışa dayalı yolun başarısını kanıtladı. Taraflar arasında bu konuda anlaşmazlık yok" açıklamasında bulundu.

IKBY Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver de, merkezi hükümet ve IKBY'nin, Kasım ayından bu yana davam eden gerginliğin uzlaşmayla çözümü için gelecek hafta görüşmelere devam edeceklerini belirtti. Yaver, "Her iki taraf da, tartışmalı bölgelerde sorunların giderilmesi ve emniyetin sağlanması adına yoğun çaba sarf ediyor" ifadelerini kullandı.

IKBY ile Başbakan Maliki arasında, son yıllarda yönetimin merkezileşmesi, enerji kaynaklarının işletilmesi, "tartışmalı bölgeler" ve Kürt güvenlik güçlerinin görev ve yetki alanı gibi konularda sorunlar yaşanıyor. Geçtiğimiz ay, "tartışmalı bölgeler" olarak adlandırılan Kerkük ile Selahaddin ve Diyala vilayetlerinin bazı ilçelerinde görev yapmaya başlayan Başbakan Maliki'ye bağlı Dicle Harekat Komutanlığı'nın söz konusu bölgelere yığınak yapması taraflar arasında askeri gerilimi tırmanmıştı. Dicle birlikleri Selahaddin'in Tuzhurmatu ilçesinden Kerkük'e geçerken burada Kürt güçlerle çatışmış, 1 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı. Cumhurbaşkanı Talabani ve Irak Meclis Başkanı Usame en-Nuceyfi'nin girişimleriyle uzlaşma görüşmeleri başlamış ancak sonuç alınamamıştı.