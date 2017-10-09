'Bağdat, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne konfederasyon önerdi' iddiası

DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin (IKBY) 25 Eylül\'de gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumundan sonra Bağdat- Erbil arasında ilişkiler gerilirken, merkezi Bağdat yönetiminin Kürt yönetimine \'konfederasyon\' önerisinde bulunduğu iddia edildi. Mesut Barzani\'nin lideri olduğu Irak Kürdistan Demokrat Partisi\'nin (IKDP) Politbüro Sekreteri Fazıl Mirani, Bağdat\'ın konfederal sistemi şartsız bir şekilde kabul etmesi durumunda bu sisteme sıcak bakabileceklerini söyledi.

İngiltere merkezli yayın yapan Arap gazetesi Şark Al Awsat, Erbil ve Bağdat arasında devam eden referandum krizinde Bağdat\'ın Kürt yönetimine konfederal devlet modelini önerdiğini yazdı. IKBY kaynaklarına dayandırılan haberde, Bağdat’ın 25 Eylül\'de yapılan bağımsızlık referandumun ardından konfederal sistemi önerdiği belirtildi. Gazeteye konuşan Kürt siyasetçi Abdullah Werti, konfederal sistemin Bağdat’ın talebi üzerine komşu ülkeler tarafından IKBY\'ye iletildiğini, Irak’lı yetkililerin resmi bir öneride bulunmadığını söyledi.

Kürt internet sitelerinde yer alan habere göre, Mesut Barzani\'nin lideri olduğu IKDP\'nin Politbüro Sekreteri Fazıl Mirani, gazetecilerin sorusu üzerine, Bağdat\'ın konfederal sistemi şartsız bir şekilde kabul etmesi durumunda bu sisteme sıcak bakabileceklerini söyledi. Mirani, konfederal sistemde uzlaşılması durumunda Kürt yönetiminin bağımsız olacağını, aynı zamanda Irak\'ın da toprak bütünlüğünün korunmuş olacağını vurgulayarak, bunun Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümünde olumlu bir yol olabileceğini ifade etti. Mirani, bunun için anayasa değişikliğine ihtiyaç olduğunu da kaydetti.



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