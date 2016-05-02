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Yaşam

Bağdat Caddesi'nin son trafik kurbanı genç kemancı oldu

Dün Bağdat Caddesi'nde 10 dakika arayla meydana gelen iki ayrı kazada iki kişi hayatını kaybetmişti

02 Mayıs 2016 13:53

Bağdat Caddesi'nde dün sabaha karşı kaldırımda yürürken hızla gelen aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Okan Arıkan'ın İstanbul Film Müzikleri Orkestrası'nda keman sanatçısı olarak görev yaptığı belirtildi.

Dün ilk kaza saat 04.30 sıralarında Kadıköy Bağdat Caddesi Kızıltoprak mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Orkun Efe Bardakçı ’nın kullandığı 34 YK 3689 plakalı araç, aşırı hızlı bir şekilde gelerek yolun sağında park halindeki 34 PA 8149 plakalı araca arkadan çarptı. 2 araç yaklaşık 20 metre sürüklendi ve kaldırımda yürüyen Okan Arıkan’a çarptı. Arıkanolay yerinde hayatını kaybetti. Orkun Efe Bardakçı ve yanındaki 3 kişi ise kazada yaralandı.

 

Aynı yerde ikinci kaza

 

Olay yerinde inceleme sürerken  yaklaşık 10 dakika sonra yine aşırı hızlı olduğu iddiaedilen Harun Doğan yönetimindeki 34 BV 8934 plakalı araç kazayı son anda fark edince frene basarak durmak istedi. Ancak Doğan direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundaki ağaca çarptı. Yaralanan Doğan ve yanındaki 4 kişi olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Araç sürücüsü Harun Doğan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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