Bağdat Caddesi'ndeki çiçekçiyi çarparak öldüren sürücü, 74 gündür yakalanamadı

İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi’nde, 11 Temmuz Cumartesi günü, otomobille yol kenarındaki çiçekçi Mehmet Emin Kaya’ya (34) çarparak ölümüne neden olmaktan aranan hukuk fakültesi öğrencisi Murathan Öztürk (19), tam 74 gündür yakalanamadı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Emin Kaya’nın kardeşi Cengiz Kaya, Öztürk’ün avukatının, üç kez, "Bugün teslim olacak, yarın teslim olacak" demesine rağmen hâlâ arandığını söyleyen Kaya, şunları söyledi:

Uyuşturucu temizliği mi?

“Avukatları, ailesinin Murathan’ı kaçırma gibi bir düşüncesi olmadığını söylemesine rağmen, bu kadar beklemelerinin nedeni uyuşturucu temizliği mi acaba diye düşünmüyor değiliz. Bu olay bize göre cinayet olsa da kanunlar nezdinde maalesef kaza. Avukatının da söylediği gibi az bir ceza alacak. Buna rağmen teslim etmemeleri ve yurtdışına kaçırmaları ihtimali bize çok ilginç geliyor. Ya bilmediğimiz durumlar var ya da yapılan kazanın sorumluluğunu alamayacak kadar bencilce, vicdansızca yaklaşıyorlar.”

‘Biraz vicdan olsa...'

“Murathan’a en büyük kötülüğü ailesi ve avukatı yapıyor. 19 yaşındaki bir çocuk, kolluk kuvvetlerinin de dediği gibi bu kadar profesyonelce saklanamaz. Zaten bu noktada bizim kızgınlığımız, Murathan’a değil, onu yönlendiren üst akla... Maalesef ki, Kaya Ailesi olarak artık Murathan Öztürk’ün yakalanacağına, inanmıyoruz. Ancak, isterse teslim olur. Bizim tek beklentimiz, Murathan’ın ailesini değil, vicdanını dinlemesi.”