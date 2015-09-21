T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bağdat Caddesi'ndeki çiçekçiyi çarparak öldüren sürücü, 74 gündür yakalanamadı

Hukuk fakültesi öğrencisi Öztürk, çiçekçi Kaya'ya otomobiliyle çarpmıştı

21 Eylül 2015 11:18

İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi’nde, 11 Temmuz Cumartesi günü, otomobille yol kenarındaki çiçekçi Mehmet Emin Kaya’ya (34) çarparak ölümüne neden olmaktan aranan hukuk fakültesi öğrencisi Murathan Öztürk (19), tam 74 gündür yakalanamadı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Emin Kaya’nın kardeşi Cengiz Kaya, Öztürk’ün avukatının, üç kez, "Bugün teslim olacak, yarın teslim olacak" demesine rağmen hâlâ arandığını söyleyen Kaya, şunları söyledi:

 

Uyuşturucu temizliği mi?

 

“Avukatları, ailesinin Murathan’ı kaçırma gibi bir düşüncesi olmadığını söylemesine rağmen, bu kadar beklemelerinin nedeni uyuşturucu temizliği mi acaba diye düşünmüyor değiliz. Bu olay bize göre cinayet olsa da kanunlar nezdinde maalesef kaza. Avukatının da söylediği gibi az bir ceza alacak. Buna rağmen teslim etmemeleri ve yurtdışına kaçırmaları ihtimali bize çok ilginç geliyor. Ya bilmediğimiz durumlar var ya da yapılan kazanın sorumluluğunu alamayacak kadar bencilce, vicdansızca yaklaşıyorlar.”

 

‘Biraz vicdan olsa...'

 

“Murathan’a en büyük kötülüğü ailesi ve avukatı yapıyor. 19 yaşındaki bir çocuk, kolluk kuvvetlerinin de dediği gibi bu kadar profesyonelce saklanamaz. Zaten bu noktada bizim kızgınlığımız, Murathan’a değil, onu yönlendiren üst akla... Maalesef ki, Kaya Ailesi olarak artık Murathan Öztürk’ün yakalanacağına, inanmıyoruz. Ancak, isterse teslim olur. Bizim tek beklentimiz, Murathan’ın ailesini değil, vicdanını dinlemesi.”

 

ETİKETLER

bağdat caddesihaberçiçekçihaber

İlgili Haberler

Kaldırımda uyuyan çiçekçiye çarpan sürücü zabıtadan şikayetçi olacak: Onun orada ne işi var!

Bağdat Caddesi’nde kaldırımda uyuyan çiçekçiye çarpan sürücü Murathan Öztürk hala bulunamadı

Bağdat Caddesi'ndeki çiçekçiyi çarparak öldüren sürücü, 49 gündür teslim olmadı

Çiçekçinin ağabeyi: Eğer ki biz suçluların teslim olmasını bekleyeceksek o zaman kolluk kuvvetlerine ne gerek var?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24