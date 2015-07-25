Kaldırımda uyuyan çiçekçiye çarpan sürücü zabıtadan şikayetçi olacak: Onun orada ne işi var!

İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi’nde kaldırımda uyuyan çiçekçi Mehmet Emin Kaya’ya çarparak kaçan 19 yaşındaki sürücü Murathan Öztürk, müvekkilinin kaldırımda uyuyan çiçekçinin kaldırımda uyumasına göz yumdukları için belediye ve zabıta için şikâyetçi olacağını söyledi. 11 Temmuz Cumartesi gecesi sahur vakti yaşanan kazada, 19 yaşındaki sürücü Murathan Öztürk, kullandığı lüks araçla, kaldırımda çiçek satan Mehmet Emin Kaya’ya çarparak kaçmış, Kaya hayatını kaybetmişti.

Olaydan sonra Öztürk’ün babası Mustafa Öztürk oğlunun psikolojisinin bozulduğunu, hastaneye yattığını ve teslim olacağını öne sürdü. Olayın üstünden 15 gün geçmesine rağmen zanlı Murathan Öztürk hâlâ yakalanmadı. Öztürk’ün avukatı Melahat Uzunoğlu, müvekkilinin sosyal medyada kendisi için yapılan yorumlardan korktuğunu söyleyerek yakın bir tarihte ortaya çıkmasını beklediklerini ifade etti. Avukat Uzunoğlu, aynı zamanda Mehmet Emin Kaya’nın kaldırımda uyumasına göz yuman belediye ve zabıta için şikâyetçi olacağını söyledi.

Belediye ve zabıtayı şikayet edecekler



Sedef Şenkal Demir’in Habertürk’te yer alan haberine göre, Uzunoğlu şunları söyledi: “Mehmet Emin Kaya’nın ailesi müvekkilimin babasının teklif ettiği kan parasını kabul etmedi ama olaydan hemen sonra 7 kişilik vekalet verdi. Hukuken bunun karşılığı ‘Yüksek tazminat istiyoruz’ demektir. 1 milyonluk tazminat istiyorlar. Olaydan sonra müvekkilimin babası Mustafa Öztürk bir yakınını, başsağlığı için Kaya ailesine gönderdi. Baba Mustafa Bey, Mehmet Emin Kaya’nın kaldırımda uyuduğunu, evi olmadığını öğrenince ‘Manevi olarak bir şey yapamayız ama en azından maddi yardımda bulunalım’ dedi. Yakınları aracılığıyla bu mesajını iletti aileye, 500 bin TL maddi yardım teklif etti. Kabul etmediler. Hâkimin takdirini bilemem ama bu davadan çıkacak tazminat miktarı 100 bin TL’dir. Biz de çok üzgünüz, Mehmet Emin benim de tanıdığım biriydi. Kaldırım yayalara ait bir yol, bir aracın kaldırımda.

Kredi kartı incelenmesi istendi



Hukuk fakültesi öğrencisi Murathan Öztürk’ün (19) avukatı Anadolu 6. Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurarak, müvekkili hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını istemişti. Hâkimlik ise bu talebi reddetmişti. Dün ise Mehmet Kaya’nın ailesinin avukatı İlknur Tunç, savcılığa başvurarak, Murathan Öztürk ile babası Mustafa Öztürk’ün kredi kartlarının olay gününe ait harcama bilgilerinin incelenmesini talep etti. Avukat Tunç, “Yapılan harcamaların tespiti ile alkol alıp almadığının ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Olay anında alkol muayenesi yapılmadığı ve şüpheden de sanık yararlanacağı için bu durum bizim için çok önemli” dedi. Soruşturması yürüten savcının, adli tatil iznine ayrılması üzerine dosyayı devralan savcının da izne gittiğini öğrendiklerini belirten avukat İlknur Tunç, “Kaza gününden beri zanlının teslim olmasını bekliyoruz. Ancak gün geçtikçe bu beklentimizin karşılığını alamıyoruz” diye konuştu.