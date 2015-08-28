Bağdat Caddesi'ndeki çiçekçiyi çarparak öldüren sürücü, 49 gündür teslim olmadı

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde, geçtiğimiz Temmuz ayında üniversite öğrencisi Murathan Öztürk’ün otomobiliyle çarpması sonucu hayatını kaybeden çiçekçi Mehmet Emin Kaya’nın yakınları, kaza yerinde biraraya gelerek, kendilerine destek verenlere teşekkür amacıyla caddeden geçenlere gül ve lokum dağıttı. Ağabey Cengiz Kaya, Öztürk'ün 49 gündür teslim olmadığını belirterek, "Eğer ki biz suçluların teslim olmasını bekleyeceksek o zaman kolluk kuvvetlerine ne gerek var?" dedi.

İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi’nde kaldırımda uyuyan çiçekçi Mehmet Emin Kaya’ya çarparak kaçan 19 yaşındaki sürücü Murathan Öztürk, müvekkilinin kaldırımda uyuyan çiçekçinin kaldırımda uyumasına göz yumdukları için belediye ve zabıta için şikâyetçi olacağını söyledi. 11 Temmuz Cumartesi gecesi sahur vakti yaşanan kazada, 19 yaşındaki sürücü Murathan Öztürk, kullandığı lüks araçla, kaldırımda çiçek satan Mehmet Emin Kaya’ya çarparak kaçmış, Kaya hayatını kaybetmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, açıklamalar sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin de konuştu.



Mehmet Emin Kaya’nın ağabeyi Cengiz Kaya, kuzeni avukat Mehmet Tunç ve birlikte çalıştığı çiçekçiler, olayın olduğu Bağdat Caddesi Şaşkın Bakkal Mevkii’ndeki çiçekçinin önünde bir araya geldi. Aile üyeleri olaya sahip çıkarak kendilerini yalnız bırakmadıklarını düşündükleri kamuoyuna, Kadıköy halkına ve Bağdat Caddesi esnafına teşekkür etmek için, caddeden geçenlere gül ve lokum dağıttı.





Onu kim ve kimler koruyor?

Mehmet Emin Kaya’nın ağabeyi Cengiz Kaya, 49 gündür failin yakalanması için beklediklerini belirterek, "Murathan Öztürk neden halen yakalanamadı ya da yakalanmadı. Onu kim ve kimler koruyor. Emniyetin yakalama kararı var. Emniyet iki defa arama kararı talep ediyor, reddediliyor. Ailesi neden teslim etmiyor. Avukatı çok çelişkili açıklamalarda bulundu. ‘Yakında teslim olacak. Toparlanmasını bekliyoruz. Şehir dışında’ şeklinde. Bugün 49’uncu gün halen teslim olmadı" dedi.



Hiç kimse adaketten güçlü olmamalı





Cengiz Kaya, failin teslim edilmemesinin nedeni konusunda çeşitli şüpheler duyduklarını belirterek, "Acaba bir temizlik mi yapıyorlar? Teslim etmeyerek yurt dışına mı kaçırdılar ya da uyuşturucu temizliği mi yapıyorlar? Hiç kimse adaletten güçlü olmamalı. Ama Murathan Öztürk’ün ailesi yaptığı açıklamalarda, ‘hep biz adaletten öndeyiz, üstünüz, güçlüyüz’ havasını estirdiler. Eğer ki biz suçluların teslim olmasını bekleyeceksek o zaman kolluk kuvvetlerine ne gerek var" diye konuştu.







Ya Yurtdışına karçırıldı ya da kamu görevlilerini görevini yapmıyor





Kaya’nın ağabeyinden konuyla ilgili bilgi alan Gürsel Tekin şunları söyledi:



"Neredeyse 1-2 saat içerisinde önemli olayları çözen güvenlik teşkilatının böylesi bir olayı çözememesi son derece üzücü ve düşündürücüdür. Aile, haklı olarak çok kaygılı. Biz CHP olarak bu olayı takipçisi olacağız. Biraz sonra mümkün olursa yetkililerle de görüşeceğim. Hepimizin vicdanını yaralayan bir olayın failinin yakalanmamış olmasını büyük bir eksiklik ve talihsizlik olarak görüyoruz. Geçmiş yıllarda benzer olayların faillerini yakalamak çok zordu. Şimdi o kadar kolay ki… MOBESE sistemlerinin olduğu bir ortamda bu kadar uzun süre içerisinde yakalanmamasının iki nedeni olabilir. Birincisi ihmal edilmiş, yurt dışına kaçırılmıştır. İkincisi faili buradaysa mevcut kamu görevlileri görevini yapmıyor demektir. Üçüncüsü aklımıza gelmiyor. Fail dağlara kaçacak değildir. Yetkililer nasıl bir açıklama yapacak onu merak ediyorum" dedi.



Kaya’nın kuzeni Mehmet Tunç da, annesinin okuttuğu mevlit nedeniyle kendilerine destek olanlara teşekkür için ikramda bulunmak istediklerini belirterek, "Bizleri yalnız bırakmayan sizlere teşekkür ediyoruz. Bugün 49 gün oldu, ne yazık ki faili halen yakalanamadı" dedi.