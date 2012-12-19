Bağdat Caddesi'nde 'Kentsel Dönüşüm' başladı

"Kentsel Dönüşüm projesi" kapsamında Kadıköy Bağdat Caddesi üzerindeki 50 yıllık bir bina yıkıldı. 50 yıl önce yapılan 5 katlı, Tevfik Paşa Apartmanı, Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında apartman sahiplerinin başvurusuyla Kentsel Dönüşüm Bakanlık Yetkili Kuruluşu Tektaş Mühendislik şirketi tarafından incelendi. İnceleme sonucunda 50 yaşındaki binanın deprem açısından büyük risk taşıdığı belirlendi.

Bağdat Caddesi'nde yapılan incelemelerde 100 bina için daha yenilenme raporu verildi. İlk binanın yıkım işlemi ise Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk'ün refakatiyle bu sabah (19 Aralık 2012) gerçekleştirildi.

Yıkım öncesinde basın mensuplarına bilgi veren Öztürk ,"Kadıköy'de bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığının son çıkarmış olduğu yasayla depreme dayanıksız olduğu binaların önce raporlanıp sonra yıkılmasına dair uygulamanın Kadıköy'deki ilkini yapacağız. Bunun Bağdat caddesine rastlamış olması tamamen bir tesadüf. Kadıköy'ün Moda'sında Bostancı'sındaki binaların durumu birbirinden farklı değil. Arkamızda gördüğünüz bina yaklaşık 50 yıl önce kesinlikle elle karılan betonla yapılmış. Alınan raporlar neticesinde binanın depreme dayanıklı olmadığına karar verilmiştir. Mal sahibine verilen tebligatla mal sahibi yıkım firmasıyla birlikte bu binayı yıkacak" dedi.

"Bundan sonra bu olay çok hızlanacak" diyen Öztürk, "Kadıköy'de 30 bin 500 binanın 2 bin 800'ü 1998'den sonra yapıldığına göre 27 bin binamız yıkılmaz demiyoruz ama risk taşıyor. Yıkılır da diyemiyoruz işin doğrusu. O bakımdan buradan geriye giderek yaklaşık 15 bin binanın hemen yenilenmesi gerekiyor. Bunun iyi bir başlangıç olmasını diliyorum inşallah o süre bize tanınır çünkü depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz ama önümüzdeki süreç binaların hızla yenilendiği bir ortama geçeceğiz" diye konuştu.