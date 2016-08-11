Bağdat Caddesi'nde genç kemancıyı çarparak öldüren sürücü tahliye oldu

İstanbul'un en işlek caddelerinden Bağdat Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan keman öğretmeni Okan Arıkan'a çarparak ölümüne neden olan Orkun Efe Bardakçı tahliye edildi.

Takvim'den Emine Koluuzun'un haberine göre, 5 Ocak'ta Bağdat Caddesi'nde meydana gelen olayda aşırı hızlı olduğu iddia edilen Bardakçı tutuklanmıştı.

Hakkında 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sürücü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay yerinde keşif yapılmasına karar verilerek duruşma ertelendi. Duruşma sonra açıklama yapan Okan Arıkan'ın babası Namık Arıkan, "Adalet yerini bulmadı, adaleti aramaya devam edeceğiz" diyerek isyan etti.