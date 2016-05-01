Bağdat Caddesi'nde aynı yerde peş peşe iki kaza; 2 ölü, 8 yaralı

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobil park halindeki otomobile çaptı. Savrulan iki araç kaldırımdaki kişiyi ezerek ölümüne neden oldu. Kazanın ardın aynı noktada 10 dakika sonra da bir kaza meydana geldi. O kazada da araç sürücüsü hayatını kaybetti. DHA'nın haberine göre, iki ayrı kazada 8 kişi de yaralandı.

Kaldırımda yürürken araç çarptı

İlk kaza saat 04.30 sıralarında Kadıköy Bağdat Caddesi Kızıltoprak mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre Onur Efe Bardakçı'nın kullandığı 34 YK 3689 plakalı araç, aşırı hızlı bir şekilde gelerek yolun sağında park halindeki 34 PA 8149 plakalı araca arkadan çarptı. 2 araç yaklaşık 20 metre sürüklendi ve kaldırımda yürüyen Onur Arıkan'a çarptı. Arıkan olay yerinde hayatını kaybetti. Onur Efe Bardakçı ve yanındaki 3 kişi ise kazada yaralandı.

Aynı yerde ikinci kaza

Olay yerinde inceleme sürerken yaklaşık 10 dakika sonra yine aşırı hızlı olduğu iddia edilen Harun Doğan yönetimindeki 34 BV 8934 plakalı araç kazayı son anda fark edince frene basarak durmak istedi. Ancak Doğan direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundaki ağaca çarptı.

Yaralanan Doğan ve yanındaki 4 kişi olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Araç sürücüsü Harun Doğan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.