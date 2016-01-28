Bağdat Caddesi tecavüzcüsünün babası: Benim böyle bir oğlum yok, en ağır cezayı versinler

İstanbul’un en işlek yerlerinden biri olan Kadıköy Bağdat Caddesi’nde, üniversite öğrencisi 19 yaşındaki genç kıza tecavüz eden zanlı C.A’nın babası, “Çevremizde, ailemizde bu olaya herkes üzüldü, kahrolduk. En ağır cezayı versinler” dedi.

Yeni Yüzyıl’a konuşan 34 yaşındaki C.A.’nın babası, Ö.F.A. olayın şokunu yaşadıklarını belirterek, “Benim böyle bir oğlum yok“ dedi.

Güçlükle konuşan baba Ö.F.A. “Ben oğlumu 20 yıl önce defterden sildim. Benimle hiçbir bağı yok. Son 10 gündür evime geliyordu. Ben bu devlete 29 sene namusumla, şerefimle, onurumla hizmet ettim. 62 yaşındayım. 20 senedir çektiğim bu ıstıraplar, çileler yeter. Benim onurum şerefim var. Çevremizde, ailemizde bu olaya herkes üzüldü, kahrolduk. Biz bunları hak etmedik” diye konuştu.

Ben böyle bir rezilliği kabullenebilir miyim?

Oğlunun iki evlilik yaptığını söyleyen Ö.F.A., sözlerine şöyle devam etti:

“13 yıl önce evlendi, 4 ay evli kaldı ayrıldı. O evliliğinden bir çocuğu var. Ondan 5 yıl sonra başka bir evlilik yaptı. O evliliği de 2 yıl sürdü. O evliğinden de bir çocuğu var ve çocuğuna biz bakıyoruz. 13 yıl önce evlendiği eşiyle hala nikâhlı görünüyor. Ayda bir kez bize gelir çocuğunu görür gider. 15 günde bir telefonla arar. Benim evimde son 10 gündür kalıyordu. 10 gün içinde de 3-4 defa eve gelmedi. Nerede kaldığını bile bilmiyordum. Ben böyle bir rezilliği kabullenebilir miyim? En ağır cezayı versinler” dedi.