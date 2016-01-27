Eski Kadıköy Belediye Başkanı tecavüzü bıraktı, marka değerinin peşine düştü!

Eski Kadıköy Belediye Başkanı, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği Onursal Başkanı ve Avukat Selami Öztürk’ün dün Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yaşanan tecavüzle ilgili attığı tweet tepki çekti. Tecavüz vakasıyla ilgili hiçbir şey söylemeyen Öztürk, bugün olayın Bağdat Caddesi'nde yaşandığını yazan gazetelere kızdı ve "Utanç verici olay Bağdat Caddesi'nde değil, Bostancıda ara sokakta oldu. Marka değeri olan caddeyi harcamayın" dedi.

Öztürk, Twitter'daki hesabından "Marka değeri olan bir caddeyi harcamayın" dedi, sosyal medya karıştı. Öztürk'ün yaklaşık 1 saat önce yaptığı yoruma yüzlerce eleştiri geldi.

Tweetini sildi

Yoğun tepkiler üzerine tweet'ini silmek zorunda kalan eski Belediye Başkanı, "Cinsel tacizi utanç verici olarak niteleyerek naletlememe rağmen küfür ve tacize varacak hakaretler yazık. Bu konuda sizden çok çabam var" şeklinde bir tweet daha attı.