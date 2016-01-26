Bağdat Caddesi'nde genç kadına tecavüz eden saldırgan “Şeytana uydum, çok pişmanım” dedi!

İstanbul’un en kalabalık semtlerinden Kadıköy Bağdat Caddesi’nde 19 yaşındaki Üniversite öğrencisi E.F.B.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan servis şoförü Cengiz A. (34) adliyeye sevk edildi. Cengiz A’nın ifadesinde “Şeytana uydum. Şimdi yaptığımdan çok pişmanım” dediği öğrenildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Bağdat Caddesi'nde 24 Ocak 2016 tarihinde saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda arkadaşlarıyla eğlendikten sonra evine gitmek üzere yola çıkan üniversite öğrencisi E.F.B. kendisini takip eden bir kişinin saldırısına uğramıştı. Saldırgan, genç kadına tecavüz ettikten sonra para ve cep telefonunu alarak kaçmıştı. Olaydan sonra evine giden E.F.B.'nin şikâyeti üzerine polis tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Güvenlik kamera görüntüleri sayesinde yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek önce saldırganın eşkâlini belirledi. Şüphelinin olaydan sonra koşarak olay yerinden uzaklaştığı ardından bir minibüse bindiğini tespit edildi. Şüphelinin bindiği minibüs kamera görüntüleri kullanılarak Pendik'e kadar takip edildi. Minibüsten inen şüpheli evinin bulunduğu sokağa kadar kamera görüntüleri kullanılarak izlendi. Burada yapılan çalışma sonucu kimliği belirlenen şüpheli Cengiz A. dün sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı.

"Şeytana uydum"

Gasp Büro Amirliğine götürülen şüpheli Cengiz A. sorguya alındı. Daha önceden adam yaralama, uyuşturucu kullanmak, güveni kötüye kullanmak gibi suçlardan poliste 8 kez geliş kaydı bulunduğu öğrenilen Cengiz A.'nın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Evinde yapılan aramada, tecavüz ettiği genç kadının telefonu ele geçirilen şüphelinin poliste yapılan sorgusunda suçunu itiraf ettiği ve “Şeytana uydum. Şimdi yaptığımdan çok pişmanım” dediği öğrenildi.

Diğer olayları araştırılıyor

Polis tarafından yapılan çalışmalarda Cengiz A.'dan kan ve DNA örneklerinin alındığı başka olaylardan alınan örneklerle karşılaştırılacağı öğrenildi. Şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.