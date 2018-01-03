Bağcılar’da müzelere ziyaretçi akını

İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çanakkale Müzesi ve Taceddin Dergahı Müzesi yıl boyunca ziyaretçi akınına uğruyor. 2017 yılında Çanakkale Zafer Müzesi’ni 67 bin 751, Taceddin Dergahı Müzesi’ni ise 35 bin 871 kişi ziyaret etti. İki müzede de ziyaretlerin en yoğun olduğu ay ise İstiklal Marşı’nın kabul edildiği ve Çanakkale Zaferi’nin yaşandığı Mart ayı oldu.

Kültür sanat alanında birçok projenin hayata geçirildiği Bağcılar’da hizmete sunulan müzeler büyük ilgi görüyor.

Bağcılar Belediyesi tarafından 2014 yılında hizmete sunulan Şehitler Parkı ve Çanakkale Zafer Müzesi’nde orijinal Çanakkale savaş materyalleri, 11 adet realistik silikon heykel, Nusret Mayın Gemisi iç bölüm uygulaması, Gelibolu topoğrafyası, dokunmatik Çanakkale Şehitleri ekranı gibi uygulamaları bulunuyor. Müzede 99 yıl önce savaşta kullanılan bir evrak çantasının iç bölümünde bulunan ince örülmüş bir tutam saç da yer alıyor.Top mermileri, Çanakkale Aynalı Çarşı dekorasyonu ile siper alanları da ilgi görüyor. Müze, pazar günleri hariç haftanın altı günü açık.

TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN MEHMET AKİF ERSOY MÜZESİ

2012 yılında ziyaretçilere açılan Taceddin Dergahı Müzesi ise Türkiye’nin en zengin Mehmet Akif Ersoy Müzesi olma özelliğini taşıyor. Mehmet Akif ile ilgili olarak Mısır ve Arnavutluk gibi ülkelerden getirilen özel eşyaların da sergilendiği müzede Akif’in milletvekili olduğu döneme ait meclisteki albümü, beratı da yer alan müzedeki en ilginç eserlerden birisi de Akif’in vefatından sonra öğrencilerin kendi yazdıkları makalelerden oluşan 10 sayfalık kitapçık. Müzede, ayrıca Akif’in ailesine gönderdiği el yazması mektupları ve şiirleri, yakın arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğrafları yer alıyor.

İNGİLİZ ASKERLERİN TORUNLARI DA MÜZEYİ ZİYARET EDİYOR

Müzeler yaz kış hem ilçe sakinlerinden hem de ilçe dışından gelenlerden yoğun ilgi görüyor. 2017 yılında Çanakkale Müzesi’ni 67 bin 751 kişi, Taceddin Dergahı’nı ise 35 bin 871 kişi ziyaret etti. Müzeyi gezenler arasında öğrenciler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları bulunuyor. Çanakkale’de savaşan Avustralya, Yeni Zelanda ve İngiliz askerlerin torunları da müzeyi ziyaret ederek eserleri yakından inceleme imkanı buluyor.

EN ÇOK ZİYARET MART AYINDA YAPILDI

İki müzenin de en çok Mart ayında ziyaret edildiği ortaya çıktı. 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle Çanakkale Zafer Müzesi, 12 Mart tarihinde İstiklal Marşı’nın kabulü nedeniyle de Taceddin Dergahı Müzesi vatandaşların akınına uğradı. Mart ayından sonra ikinci sırada ise Mehmet Akif Ersoy’un vefat ettiği Aralık ayı geliyor. Hem zamanda yolculuk yapan hem de tarihe tanıklık eden ziyaretçiler, karşılaştıkları manzara karşısında duygusal anlar yaşıyor.

Müzelere yoğun ilgiden memnun kalan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Tarihimizi unutmamak ve yaşatmak amacıyla açtığımız müzelerin boş kalmadığını görmek bizi sevindiriyor” dedi.

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