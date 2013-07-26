Bağcılar'da fabrika yangını: 2 işçi öldü

Bağcılar'daki bir sünger fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Baza imalatı yapan fabrikadaki yangının söndürülmesinin ardından depo kısmında iki işçinin cesedine ulaşıldı.

AA'nın haberine göre, Barbaros Mahallesi 16. Sokak'taki 6 katlı fabrikada çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesinden sonra işçiler, fabrikadaki iki arkadaşlarına ulaşamadıklarını söyledi. Bu kişilerin depo kısmında olabileceğinin belirtilmesi üzerine itfaiye ekipleri, camları kırıp, duvarı yıkarak depoya girmeye çalıştı.



Dumanı tahliye ederek, fabrikanın depo kısmına giren itfaiye ekipleri, yarım saat arayla iki işçinin cesedine ulaştı. Çalışmalar sırasında bir itfaiye eri dumandan etkilendi.



Dumandan zehirlenerek öldükleri belirtilen işçilerin cesetleri Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İşçilerin yakınları, cesetleri görmelerine izin vermeyen itfaiye ve polis ekiplerine tepki gösterdi.



Öte yandan, itfaiyenin rahat çalışması için olay yerindeki kalabalığı dağıtmaya çalışan polis ekipleri ile işçi yakınları arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.