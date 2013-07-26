Türkiye'nin dört bir yanında orman yangını

İzmir Adnan Mnderes Havalimanı yakınlarındaki ormanlık arazide, Çanakkale Gelibolu Milli Parkı'nda, Ankara Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ormanı'nda ve ve Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınları kontrol altına alındı.





Adnan Menderes Havalimanı'nın yakınlarında yangın

İzmir'de Adnan Menderes Havalimanı yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Bu yangına ekiplerin müdahale ettiği sırada, 500 metre ileride bir yangın daha başlaması sabotaj ihtimalini güçlendirirken, uçakların iniş kalkışı sorunsuz olarak devam etti.

Taylan Yıldırım'ın Doğan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, saat 16.00 sıralarında Adnan Menderes Havalimanı'nın Sarnıç Mahallesi yakınlarında, önce otluk alanda başlayan yangın, makilik alana, oradan da kızılçam ormanlarının bulunduğu bölgeye sıçradı. Nemin çok düşük ve rüzgarın şiddetli olması yangının hızlı ilerlemesine neden oldu. Bu yangına ekipler müdahale ederken bu kez 500 metre ileride Oğlananası beldesi yakınlarında yine ormanlık alanda bir yangın daha çıktı.

20 arazöz, 4 helikopter, bir uçak ve 250 orman işçisi söndürme çalışmalarına katıldı. Bu arada yangının Adnan Menderes Havalanı'na çok yakın olması havalimanı itfaiyesini ve burada görevli askeri birliği de alarma geçirdi. Yangın bir ara tel örgüleri geçip havalimanı içinde konuşlanan Sahil Güvenlik hangarlanının bulunduğu bölgede kuru otları da yaktı. Burada da askerler söndürme çalışmalarına katıldı. Bu sırada Adnan Menderes Havalimanı'nda uçakların iniş kalkışı sorunsuz olarak devam etti.

Kontrol altında

İzmir'de Adnan Menderes Havalanı yakınlarında başlayan ve hızla büyüyen orman yangını rüzgarın kuzeyden esmesi nedeniyle Kısıkköy Sanayi sitesi yakınlarına kadar ulaştı. Buradaki otluk alanı etkileyen alevler bazı fabrikaların bahçelerini de etkiledi. Bir plastik fabrikasının bahçesinde depoladığı kalıp malzemeleri de tutuştu. Bölgedeki bazı imalathaneler önlem amacıyla boşaltıldı. Havadan ve karadan etkili mücadele sonucu yangın saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı. Halen soğutma çalışmaları devam ederken alevlerin 6 hektar kızılçam, 6 hektar da otluk ve makilik alanı etkilediği açıklandı.

AA muhabirinin İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Sarnıç Mahallesi'nde iki ayrı noktada çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Bu arada, Kemalpaşa ilçesi Armutlu köyü, Manisa'nın Akhisar ve Gölmarmara ilçelerinde de çıkan orman yangınlarının da söndürüldüğü, 3 yangında yaklaşık 10 hektarlık alanın daha yandığı öğrenildi.

3 gözaltı var

İzmir Adnan Menderes Havaalanı yakınlarında iki noktada 500 metre arayla orman yangını çıkmasına neden oldukları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı. Çevre yolunda hareket halindeki mobilya kamyonunun kasasındaki çekyatın sigara izmaritinden yanmaya başladığı, bu 3 kişinin yanan çekyatı yol kenarına atmasıyla yangının başladığı iddia edildi. Jandarma yangına neden olan çekyatı görüntüyle tespit etti. Jandarmanın ayrıca olayın kundaklama amacı taşıyıp taşımadığının araştırıldığını bildirdi.

ODTÜ arazisindeki yangın kontrol altında

Ankara'da ODTÜ Ormanlarının Ahlatlıbel mevkisinde çıkan yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, 15 araçla müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu alevleri kontrol altına aldı. Yangından 10 dönümlük alandaki ağaçlar zarar gördü.

Gelibolu Milli Parkı'ndaki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’de şehitlik ve savaş alanlarının bulunduğu Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’ndaki Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir Köyü girişinde, saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını söndürüldü.Yangında yaklaşık iki dönüm makilik alan zarar gördü.

Yangın, Milli Park Müdürlüğü, Orman İşletme Şefliği ve Eceabat Belediyesine ait ekiplerce karadan ve bir helikopterle havadan yürütülen çalışmalar sonucu çevreye yayılmadan 20 dakikada söndürüldü.



Manavgat'taki orman yangını söndürüldü

Manavgat ilçesi Türkbeleni mevkiinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun çalışmalar sonucunda fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kamil Atalay'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, ilçe merkezindeki ormanlık alanda çıkan yangına, 1 yangın söndürme uçağı, 3 helikopter, 20 arazöz ve 100 orman işçisiyle müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da kovalarla su taşıyarak destek verdi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangının bölgedeki konutları tehdit etmesi üzerine pek çok kişi hortumlarla alevlere su sıktı.

Manavgat Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ve ilçe Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen'in de izlediği söndürme çalışmaları, yaklaşık 1 saat sürdü. Havadan ve karadan süren yoğun çalışmalar sonunda kontrol altına alınarak söndürülen yangında, ilk belirlemelere göre yaklaşık 6 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.



