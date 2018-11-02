Bağcılar'da 12 bin 500 öğrenci yetenek taramasından geçiriliyor

İSTANBUL, (DHA) - Bağcılar Belediyesi’nin destek verdiği “Türkiye Sportif Yetenek Tarama ve Spora Yönlendirme Projesi”nde ilkokul 3. sınıfta okuyan 12 bin 500 öğrenci yetenek taramasından geçiriliyor. 3 aylık bir değerlendirme ve eleme sürecinin ardından kriterlere uygun çocuklar, branşlarına uygun kulüplere ücretsiz olarak yerleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde 81 ilde uygulanan“Türkiye Sportif Yetenek Tarama ve Spora Yönlendirme projesi” Bağcılar’da da büyük bir özveriyle devam ediyor.

Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe 12 bin 500 3\'üncü sınıf öğrencisi katılıyor.

Ragıp Akın İlkokulu spor salonunda saat 09.00 - 14.00 arasında gerçekleştirilen projede günde 200 öğrenci taramadan geçiriliyor. Elektronik ortamda sisteme kayıtları yapılan çocuklar, boy, kilo, esneklik, kulaç uzunluğu, dikey sıçrama, el kavrama kuvveti, geriye top atma, çeviklik gibi 8 farklı parkurda performansını sergiliyor. 10 beden eğitim öğretmeni ve 6 antrenör eşliğinde yapılan taramada elde edilen ölçüm sonuçları bilgisayar ortamında kayıt altına alınıyor.

Toplanan verilen online olarak bakanlığın sistemine giriliyor. Yetkililerin değerlendirmesi sonucunda kriterlere uyan öğrenciler, branşlarına uygun kulüplere yönlendirilecek. Disiplinli spor programına tabi tutulacak öğrencilerin yetiştirilmesi ve malzeme ihtiyacı ücretsiz olarak karşılanacak.

“BURADAN YETİŞECEK SPORCULARIMIZ ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEK”

Çocuklarımızın bu proje sayesinde Türk sporuna kazandırılacağını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Sporun gelişmesi anlamında çok önemli bir proje. İnşallah buradan yetişecek sporcularımız içinden Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonları çıkacak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler” dedi.