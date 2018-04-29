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Sağlık

Bağcılar oyun parklarında 'Hijyen' çalışması

İSTANBUL, (DHA)- BAĞCILAR Belediyesi, ilçe sakinlerinin daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda vakit geçirebilmeleri amacıyla nostalji bahçeleri ve parklardaki oturma yeri, spor aletleri ve oyun gruplarını dezenfekte etti

29 Nisan 2018 16:40

İSTANBUL, (DHA)- BAĞCILAR Belediyesi, ilçe sakinlerinin daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda vakit geçirebilmeleri amacıyla nostalji bahçeleri ve parklardaki oturma yeri, spor aletleri ve oyun gruplarını dezenfekte etti.

Havaların ısınmasıyla vatandaşlar nostalji bahçeleri ve parklara akın etmeye başladı. Vatandaşların en çok tercih ettiği yerler olan parkların güvenilir, temiz ve hijyenik olması için aralıksız çalışmalarını sürdüren Bağcılar Belediyesi görevlileri çalışmalarını artırdı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı 26 kişilik özel ekip, 7 nostalji bahçesi ve 140 parkta belirlediği noktaları önce ilaçlayıp sonra köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak hijyenik hale getirdi. İlaçlanan yerler daha sonra insan sağlığını koruyan organik temizlik ürünleri kullanılarak oluşturulan köpüklü suyla yıkandı.

“ÇOCUKLARINIZ GÖNÜL RAHATLIĞIYLA OYUN OYNAYABİLİR”

Temizlik faaliyetlerinin düzenli olarak yapıldığını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bağcılarımızın göz bebeği olan nostalji bahçelerimiz ve parklarımız bu sıcak günlerde ferahlamak isteyen vatandaşlarla dolup taşıyor. Vatandaşlarımızın hijyenik bir ortamda vakit geçirmesi amacıyla parklarda sürekli dezenfeksiyon işlemi yapıyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla çocuklarını oyun oynamasına izin verebilirler” dedi.

( FOTOĞRAFLI )

 

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