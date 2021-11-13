Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın: 3 ölü

Bağcılar'daki Oto Center'da silahla vurulan 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yüzyıl Mahallesi'ndeki Oto Center'a iki otomobille gelen bir grup, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen ve burada esnaflık yapan Cemal D, oğlu Engin D. ve akrabaları Polat D'ye silahla ateş açtı.

Olayda baba-oğul ile akrabaları hayatını kaybederken, saldırganlar geldikleri otomobillerle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çektikleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı.

Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.