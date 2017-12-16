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Eğitim

Bağcılar Belediyesi öğrencilere fantastik makyaj dersi veriyor

İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR Belediyesi Gençlik Merkezi’nde açılan plastik makyaj kursunda 100 öğrenci haftada 3 gün boyunca Hollywood’da kullanılan malzemelerle “Fantastik makyajı” eğitimi alıyor

16 Aralık 2017 15:03

İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR Belediyesi Gençlik Merkezi’nde açılan plastik makyaj kursunda 100 öğrenci haftada 3 gün boyunca Hollywood’da kullanılan malzemelerle “Fantastik makyajı” eğitimi alıyor. Kursiyerlerden kimi öğrendikleriyle kısa metrajlı film çekerken kimi de sanatsal etkinliklerde görev alıyor.

Bağcılar’da 24 branşta 6 bin 59 gencin eğitim gördüğü Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi’nin son dönemlerde en gözde kursu plastik makyaj oldu. Bu konuya ilgi duyanlar için boyasından fırçasına kadar Hollywood’da kullanılan makyaj malzemelerinin yer aldığı bir sınıf açıldı. Bir yıl içinde lise öğrencisi ve lise mezunlarından oluşan 100 kişiye “Fantastik makyaj” dersleri verilmeye başlandı.

MAKYAJ SONRASI ARKADAŞLARINDAN KORKANLAR OLDU

Sanat eğitmeni Uğur Karabulut’un haftada 3 gün 3’er saat verdiği dersler soncunda kursiyerler dönüştürme, yaşlandırma, boyama, kesme, yaralama makyajı yapmayı öğrendi. İlk kez plastik makyaj yapılan gençler çok şaşırtan tepkilerle karşılandıklarını söyledi. Kursiyelerden bazıları diğer sınıflardaki kız arkadaşlarının kendilerinden korktuğunu erkeklerin ise selfie çektirdiğini söyledi.

KISA METRAJLI FİLM ÇEKTİLER

Gençler öğrendiklerini hemen uygulamaya koyarak kısa metrajlı bir film çekti. Filmin oyuncularına yapılan ve saatlerce süren makyaj Hollywood filmlerindeki kaliteyi aratmadı.Aynı kursta eğitim gören bir grup öğrenci de Etnospor Kültür Festivali, Gençlik Festivali ve Bilişim Şenliği’nde kendini gösterdi.

 

(FOTOĞRAFLI)

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