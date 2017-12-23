Bağcılar Belediyesi “ Evliyiz ama aile miyiz?” konulu seminer düzenledi

İSTANBUL, (DHA)- BELEDİYEDEKİ “Evliyiz ama aile miyiz?” konulu seminere katılan Psikolog Yazar Rabia Laçin mutlu evliliğin sırlarını anlattı. Evlilikte doğru konuşmanın önemine dikkat çekmek için Hürrem Sultan’ın söylediği bir cümleyle Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu hakkında verdiği ölüm fermanını geri almasını örnek gösteren Laçin, kadınlara “Hürrem Sultan’ın dili çok önemli. Konuşmalarınızda kulanın ve hayatınızda uygulayın” dedi.

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde seminerde konuşmasına devam eden Laçin, kişilerin evliliğe bakış açısını şu sözlerle değerlendirdi:

“Herkes için evliliğin tanımı farklı. Dünyada ne kadar kadın ve erkek varsa bir o kadar evlilik tanımı var. Birçok tanıma göre evlilik iki kişinin hiç dönmek istemediği bir yolculuktur. Bazılarına göre bir barıştır, kimine göre ise bir kaçıştır. Hepimizin zihinlerinde evlilikle ilgili farklı tanımlar vardır. Kimine göre bir hayat okulu çünkü çok şey öğrenip öğretiyoruz. Psikologlar olarak diyoruz ki \'evlilik benleri koruyarak biz olabilmektir.\' Tarafların kişiliklerini koruması ve birlikte bütünleşebilmesidir.”

“AİLE HAYATINDA HAKLILIĞIN PEŞİNDE KOŞMAK YERİNE MUTLULUĞU KOVALAMALIYIZ”

“Her birey evlenebilir ama her evlenen aile olamaz” diyen Laçin sözlerine söyle devam etti: “Evlilik hayatı monologdan değil, diyalogdan ibarettir. Monologda siz her zaman haklısınızdır, yargılarsınız ve istediğiniz sonucu alırsınız. Ancak diyalogda öyle değildir. Her zaman sizin haklılığınız yerine eşiniz ve çocuklarınızın haklılığı da ön plana çıkmaktadır. Haklı olmak mı? mutlu olmak mı hangisi daha önemli? Evlilik hayatında mutlu olmak daha çok ön plandadır. Bir danışanım 20 yıllık mahkûmiyetin sonunda cezaevinden çıkmıştı. Hikâyesini dinlediğimde haklı çıkmıştı. Haklıydı ama mutlu muydu? Aile hayatında haklılığın peşinde koşmak yerine mutluluğu kovalamalıyız. Eşleri karşımıza alacağımız yerde soruna odaklanmalıyız. Başka türlü aile hayatında mutluluğu yakalamak mümkün değil. Haklı olabilirsiniz ancak eşinizle mutlu değilseniz bu haklılık sizi hiçbir yere vardırmaz.”

“HÜRREM SULTAN 3 CÜMLE İLE KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN’I İKNA ETTİ”

Etkili konuşmanın her sorunu çözeceğine değinen Laçin, Hürrem Sultan’ı örnek göstererek sözlerine şunları ekledi:

“Konuşmak önemli bir sanattır. Yakabilir, yıkabilir, yapabilir. Hep derim ki Hürrem Sultan’ın dili çok önemlidir. Konuşmalarınızda kullanın ve hayatınızda uygulayın. Nasıl mı? Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri’nin eşi Hürrem Sultan’dan bir şehzadesi var. Padişah, devletin bekası açısından şehzadenin kellesinin vurulmasını istiyor. Hürrem Sultan’ın oğlunun kellesini kurtarması gerekiyor. Bir şeyler yapmalı. Biz olsak ne yapacağımızı bilemeyiz. Öfkeyle kalkar zararla otururuz. Ama Hürrem Sultan öyle yapmıyor. Kurduğu 3 cümleyle amacına ulaşıyor. Padişaha ‘Siz asil ruhlu bir insansınız. Asil ruhlarda da kin ve nefret barınmaz. Oğlunuzu affedin’ diyor. O aslında bu sözleriyle Kanuni Sultan Süleyman’ı mahkûm ediyor. Ona asil olma kelepçesini takıyor. Bir kişiye asil olduğunu söylerseniz o kişi olmasa bile ona layık olmaya çalışır. ‘Kin ve nefret barınmaz’ sözüyle bana ispat et diyor. ‘Kin ve öfkenden vazgeçeceksin’ diyor. Padişah da oğlunu affediyor ve kellesini kurtarıyor. Yani çok söz değil az ama etkili söz önemlidir.”

“EŞİNİZİN İSMİNİ O KADAR FARKLI SÖYLEYİN Kİ KENDİNİ ÖZEL HİSSETSİN”

Kadınların eşlerinin adını söylemesinin erkekler üzerinde büyük etkisi olduğuna değinen Laçin, “Her eşin birbirine özel hitap şekli olmasını öneririm. Eşimizin hoşlanacağı bir hitap şekli olmalı. Hiçbir şey yoksa bile ismini o kadar farklı söyleyin ki; o kendini özel hissetsin. Bu evlilik bağını güçlendirir”diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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