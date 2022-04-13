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Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden AKP'li Çağrıcı, cinsel içerikli görüntüler nedeniyle tehdit edilmiş

Soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı

13 Nisan 2022 15:47

AKP’li Bağcılar Belediyesi Başkanı Lokman Çağırıcı, kalp rahatsızlığı nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. Cinsel içerikli görüntüler nedeniyle Çağrıcı’nın tehdit edildiği ve konuya ilişkin soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, Çağrıcı’nın şikâyeti ile geçen hafta kritik bir soruşturmanın yürütüldüğü öğrenildi. Çağrıcı, iki kişinin ellerindeki cinsel içerikli görüntüsü ile kendisine şantaj yaptıklarını belirterek şikâyetçi oldu. Şüphelilerin Çağrıcı’dan görüntülere karşılık 10 milyon dolar istedikleri belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı otelci olduğu öğrenilen  A.M. ile Z.K.’nın gözaltına alınmasını istedi. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından ardından pazar günü çıkarıldıkları nöbetçi hâkimlik tarafından tutuklandı. Şüphelilere, “Özel hayatın gizliliğini ihlal etme”, “Suç işleme amacıyla örgüt kurma” ve “Şantaj” suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. Şüphelilerden A.M.’nin Sahra Otelcilik Geliştirme ve Dayanışma Derneği’nin başkanı olduğu öğrenildi. Lokman Çağrıcı konuşmak istemediğini belirtti.

TIKLAYIN | Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, görevinden istifa etti

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