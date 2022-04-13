Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, görevinden istifa etti

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sağlık koşulları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. Başkan Çağırıcı, istifasını Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.(DHA)

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Çağırıcı, “Gençliğimin ilk yıllarından itibaren siyasetin farklı kademelerinde ülkeme ve milletime hizmet ettim. Görev yürüttüğüm tüm kademelerde, 'görev istenmez verilir' şuuruyla hareket ederek, makama değil hizmete talip oldum” dedi.

15 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri ve Bağcılar halkının teveccühüyle başkanlık görevini yürüttüğünü kaydeden Çağırıcı, “Görevim boyunca, yol ve dava arkadaşlarım ile birlikte Bağcılar'ımızın yüce gönüllü insanlarına hizmet etmenin gurur ve heyecanını yaşadım” ifadelerini kullandı.

Çağırıcı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce mevcut olan kalp sorunlarımın tekrarlaması sonucu, beni çok sevdiğim Bağcılar halkına hizmetten alıkoyacağı gerçeğiyle karşı karşıya kaldım. Kıymetli hekimlerimizle yaptığımız istişareler neticesinde, görevi bırakmam gerektiği kanaatine vardım. Dolayısıyla 13.04.2022 tarihi itibarıyla Bağcılar Belediye Başkanlığı görevimden istifa etme kararı aldım."