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Kültür-Sanat

“Bağcan” ailesi iş birliğiyle albüm

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - USTA şarkıcı Selda Bağcan’ın yeğeni Sonat Bağcan, yeni albümü “Nefesim Senle”yi müzikseverlerle buluşturdu

17 Kasım 2017 12:57

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - USTA şarkıcı Selda Bağcan’ın yeğeni Sonat Bağcan, yeni albümü “Nefesim Senle”yi müzikseverlerle buluşturdu.

“Bağcan” ailesinin imzasını taşıyan Sonat Bağcan’ın yeni albümü “Nefesim Senle” bugün yayımlandı. Albümün yapımcılığını Sonat Bağcan’ın halası Selda Bağcan yaparken, albümdeki çoğu parçanın beste ve sözü baba Savaş Bağcan’a ait. Sonat’ın amcası Sezer Bağcan ve kardeşleri Serenad Bağcan ile Seda Bağcan’ın da beste ve vokalleriyle destek verdiği albüm 9 şarkıdan oluşuyor. Albümle aynı adı taşıyan ve klibi de çekilen “Nefesim Senle”nin sözleri Sonat Bağcan’a ait.

(FOTOĞRAF)

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