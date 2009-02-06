Bagajlar cephanelik gibi

Atatürk Havalimanı'na giriş noktalarında özel güvenlik birimlerince yolcuların bagajlarında yapılan kontrollerde, ele geçirilen malzemeler, adeta cephaneliği andırıyor.



Atatürk Havalimanı'nın özel güvenliğini üstelenen TAV Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş'den alınan bilgiye göre, 2008 yılı içerisinde terminal güvenlik noktalarındaki x-ray cihazlarında yapılan kontrollerde, binlerce silah, mermi, bıçak, çekiç, tornavida, testere gibi, uçuş esnasında güvenliği tehlikeye düşürecek malzemeler tespit edildi.



Emniyet birimlerine teslim edilen malzemeler arasında, 5 bin tüfek, 2 bin tabanca, 10 bin mermi, 3 bin 500 av fişeği, 8 bin 500 hançer, 2 bin 500 kılıç, 300 kasatura, 1100 satır, 600 balta, 50 bin bıçak, 40 bin çakı, 8 bin matkap bulunuyor.



Yolculardan ele geçirilen malzemeler arasında ayrıca taş, mutfak tüpü, akü, ok–yay takımı, orak, havai fişek gibi maddelerin bulunması dikkat çekiyor.



Terminalde tespit edilen kesici ve delici maddelerin yanı sıra, yolcuların üst ve bagajlarındaki aramalarda 133 kilogramı eroin olmak üzere yaklaşık 135 kilogram uyuşturucu madde de emniyet birimlerine teslim edildi.



TAV Özel Güvenlik Genel Müdürü Yusuf Acıbiber, güvenlik kontrollerinde başarılarının çok yüksek olduğunu, havalimanında yaklaşık bin 200 kişilik kadroyla hizmet verdiklerini belirtti.



Hata sayısını en aza indirmek için personelin kişisel gelişime de büyük önem verdiklerini ifade eden Acıbiber, personele çeşitli üniversitelerce halkla ilişkiler eğitimi verildiğini, ayrıca, stresle başa çıkmanın yollarının öğretildiğini bildirdi.

