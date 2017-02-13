BAFTA'da ödüller La La Land'a gitti

Britanya Film Akademisi tarafından verilen BAFTA ödülleri dün akşam bu yılki sahiplerini buldu. Oscarların sahiplerini bulmasına iki hafta kala Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenen ödül töreninde "En İyi Film" ödülü La La Land'e gitti.

Filmin yönetmeni Damien Chazelle "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görülürken, Ryan Gosling ile başrolü paylaşan Emma Stone ise "En İyi Kadın Oyuncu" dalında ipi göğüsleyen isim oldu. Film ayrıca sinematografi ve müzik dallarında da ödüle layık görüldü.

Filmin yönetmeni Damien Chazelle yaptığı konuşmada, ödül töreninde bulunmasının kendisi için "muhteşem bir onur" olduğunu söyledi. Emma Stone'nun yaptığı teşekkür konuşmasında ise siyasi mesajlar verdi. Stone, "Böylesine bölücü bir dönemde hepimizin BAFTA sayesinde, pozitif olanı kutlayabilmek adına bu gece bir araya gelebilmiş olması çok özel bir deneyim" dedi.

14 Oscar'a aday

Hollywood'un altın çağından izler barındıran bir müzikal olan La La Land, Ocak ayı başında düzenlenen törende "Müzikal/Komedi" de dahil olmak üzere toplam yedi dalda Altın Küre Ödülü'ne layık görülmüştü.

Film, 26 Şubat tarihinde düzenlenecek olan 89. Akademi Ödülleri'nde de "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" de dahil olmak üzere toplamda 14 dalda Oscar'a aday. Akademi Ödülleri tarihinde bugüne dek bu rakama ulaşabilmiş tek filmler "Titanic" (1998) ve "All About Eve" (1951).

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/BÜ/HS