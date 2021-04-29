BAFTA Televizyon Ödülleri adayları açıklandı

İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi‘nin Birleşik Krallık yapımı en iyi dizileri ödüllendirdiği BAFTA Televizyon Ödülleri‘nin bu yılki adayları açıklandı.
Bu yıl BAFTA Televizyon Ödülleri’nde ön plana çıkan dizi, BBC ve Amazon ortak yapımı olan Steve McQueen imzalı Small Axe oldu. Ödül sezonuna özellikle Prenses Diana’yı dahil eden dördüncü sezonuyla damgasını vuran The Crown 10 adaylık aldı. Small Axe böylece geçtiğimiz yıl 14 adaylık alan Chernobyl’i de geçmiş oldu.
Filmloverss'ın Deadline'dan aktardığı habere göre; En İyi Mini Dizi dalında yer alan Small Axe’e aynı kategoride eşlik eden yapımlar ise ilgiyle karşılanan I Hate Suzie, Adult Material, kendisine güçlü bir hayran kitlesi oluşturan Normal People ve Altın Küre Ödülleri’nde göz ardı edilmesine tepki gösterilen I May Destroy You oldu.
2021 BAFTA Televizyon Ödülleri Adayları
En İyi Dram Dizisi
Gangs of London
I Hate Suzie
Save Me Too
The Crown
En İyi Komedi
Charlie Brooker’s Antiviral Wipe
Rob & Romesh Vs
The Big Narstie Show
The Ranganation
En İyi Mini Dizi
Adult Material
I May Destroy You
Normal People
Small Axe
En İyi Erkek Oyuncu
John Boyega – Small Axe
Josh O’Connor – The Crown
Paapa Essiedu – I May Destroy You
Paul Mescal – Normal People
Shaun Parkes – Small Axe
Waleed Zuaiter – Baghdad Central
En İyi Kadın Oyuncu
Billie Piper – I Hate Suzie
Daisy Edgar-Jones – Normal People
Hayley Squires – Adult Material
Jodie Comer – Killing Eve
Letitia Wright – Small Axe
Michaela Coel – I May Destroy You
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Kunal Nayyar – Criminal
Malachi Kirby – Small Axe
Michael Sheen – Quiz
Michael Ward – Small Axe
Rupert Everett – Adult Material
Tobias Menzies – The Crown
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Helena Bonham Carter – The Crown
Leila Farzad – I Hate Suzie
Rakie Ayola – Anthony
Siena Kelly – Adult Material
Sophie Okonedo – Criminal
Weruche Opia – I May Destroy You
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)
Charlie Cooper – This Country
Guz Khan – Man Like Mobeen
Ncuti Gatwa – Sex Education
Joseph Gilgun – Brassic
Paul Ritter – Friday Night Dinner
Reece Shearsmith – Inside No. 9
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)
Aimee Lou Wood – Sex Education
Daisy Haggard – Breeders
Dais May Cooper – This Country
Emma Mackey – Sex Education
Gbemisola Ikumelo – Famalam
Mae Martin – Feel Good
En İyi Tek Bölümlük Dram
Anthony
BBW (On The Edge)
Sitting In Limbo
The Windermere Children
En İyi Uluslararası Dizi
Little America
Lovecraft Country
Unorthodox
Welcome to Chechnya: The Gay Purge (Storyville).