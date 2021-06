BAFTA Televizyon Ödülleri adayları açıklandı

İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi‘nin Birleşik Krallık yapımı en iyi dizileri ödüllendirdiği BAFTA Televizyon Ödülleri‘nin bu yılki adayları açıklandı.

Bu yıl BAFTA Televizyon Ödülleri’nde ön plana çıkan dizi, BBC ve Amazon ortak yapımı olan Steve McQueen imzalı Small Axe oldu. Ödül sezonuna özellikle Prenses Diana’yı dahil eden dördüncü sezonuyla damgasını vuran The Crown 10 adaylık aldı. Small Axe böylece geçtiğimiz yıl 14 adaylık alan Chernobyl’i de geçmiş oldu.



Filmloverss'ın Deadline'dan aktardığı habere göre; En İyi Mini Dizi dalında yer alan Small Axe’e aynı kategoride eşlik eden yapımlar ise ilgiyle karşılanan I Hate Suzie, Adult Material, kendisine güçlü bir hayran kitlesi oluşturan Normal People ve Altın Küre Ödülleri’nde göz ardı edilmesine tepki gösterilen I May Destroy You oldu.

2021 BAFTA Televizyon Ödülleri Adayları

En İyi Dram Dizisi



Gangs of London

I Hate Suzie

Save Me Too

The Crown

En İyi Komedi



Charlie Brooker’s Antiviral Wipe

Rob & Romesh Vs

The Big Narstie Show

The Ranganation

En İyi Mini Dizi



Adult Material

I May Destroy You

Normal People

Small Axe

En İyi Erkek Oyuncu



John Boyega – Small Axe

Josh O’Connor – The Crown

Paapa Essiedu – I May Destroy You

Paul Mescal – Normal People

Shaun Parkes – Small Axe

Waleed Zuaiter – Baghdad Central

En İyi Kadın Oyuncu



Billie Piper – I Hate Suzie

Daisy Edgar-Jones – Normal People

Hayley Squires – Adult Material

Jodie Comer – Killing Eve

Letitia Wright – Small Axe

Michaela Coel – I May Destroy You

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu



Kunal Nayyar – Criminal

Malachi Kirby – Small Axe

Michael Sheen – Quiz

Michael Ward – Small Axe

Rupert Everett – Adult Material

Tobias Menzies – The Crown

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu



Helena Bonham Carter – The Crown

Leila Farzad – I Hate Suzie

Rakie Ayola – Anthony

Siena Kelly – Adult Material

Sophie Okonedo – Criminal

Weruche Opia – I May Destroy You

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)



Charlie Cooper – This Country

Guz Khan – Man Like Mobeen

Ncuti Gatwa – Sex Education

Joseph Gilgun – Brassic

Paul Ritter – Friday Night Dinner

Reece Shearsmith – Inside No. 9

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)



Aimee Lou Wood – Sex Education

Daisy Haggard – Breeders

Dais May Cooper – This Country

Emma Mackey – Sex Education

Gbemisola Ikumelo – Famalam

Mae Martin – Feel Good

En İyi Tek Bölümlük Dram



Anthony

BBW (On The Edge)

Sitting In Limbo

The Windermere Children

En İyi Uluslararası Dizi



Little America

Lovecraft Country

Unorthodox

Welcome to Chechnya: The Gay Purge (Storyville).