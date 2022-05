BAFTA Ödülleri bu yıl Covid kısıtlamaları olmadan dağıtılacak

İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri, bu yıl tam kapasite olarak, Covid-19 kısıtlamaları olmadan gerçekleşecek.

BBC’de yer alan habere göre, geçen yıl pek çok adayın Zoom üzerinden katıldığı BAFTA Ödülleri, bu yıl yıldızların Royal Albert Hall’a dönüşüyle gerçekleşecek. Ödül törenini oyuncu Rebel Wilson sunacak.

BAFTA Ödülleri’nde en çok adaylığı alan bilim kurgu efsanesi Dune olurken, onu The Power of the Dog ve Belfast takip ediyor.

BAFTA Ödülleri, Los Angeles’taki Critic’s Choise Ödülleri’yle aynı gün olduğu için yıldızların katılım için seçim yapması gerekecek. BAFTA daha prestijli bir ödül olarak bilinse de ABD’li yıldızların Los Angeles’taki töreni tercih edebileceği belirtiliyor.