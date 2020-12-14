BAE'deki testler, Çin aşısının yüzde 86 etkili olduğunu tespit etti

Çin destekli Sinopharm aşı şirketinin geliştirdiği Koronavirüs aşısı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yürütülen testlerinde yüzde 86 oranında etkili olarak belirlendi. Öte yandan Peru'de aşı denemeleri bir gönüllüde görülen ağır yan etkiler nedeniyle durduruldu.

The Guardian, Türkiye'nin de alanlar arasında olduğu Sinopharm'ın Koronavirüs aşısı hakkında bir derleme hazırladı.

Çin destekli bir ilaç şirketi olan Sinopharm'ın geliştirdiği Koronavirüs aşısı üçüncü faz aşamasında. Çin'de virüs yoğunluğunun azalması nedeniyle aşı çalışmaları Çin'de sürdürülemiyor. Sinopharm'ın geliştirdiği aşı geleneksel bir metod olarak bağışıklık yanıtını geliştirmek için inaktif virüs kullanıyor. Bu tür aşıların, üretim aşamasında diğerlerinden daha yavaş olabileceği ancak tarihte başarılar gösteren aşılar olduğu belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri bu hafta ülkedeki klinik testler sonucu Sinopharm'ın aşısının yüzde 86 oranında etkili olduğunu açıkladı. Sinopharm geçen ay yaklaşık 1 milyon insana acil durum dozları verildiğini ve bunun ardından yalnızca bir hastada orta ağırlıkta Koronavirüs semptomu görüldüğü duyurmuştu.

Öte yandan bazı bilim insanları ve uzmanlar, Sinopharm'ın aşı geliştirme sürecinde şeffaflık olmadığı konusunda endişe duyuyor. Çin, dağıtıma başlasa da aşının son aşama testleriyle ilgili henüz herhangi bir veri paylaşmadı.

Peru'da çalışmalar durdu

Aşının test aşamasında olduğu Peru'da hafta sonu Sinopharm aşı çalışmaları durduruldu. Peru hükûmeti, gönüllülerden birinde "ciddi yan etkiler" görüldüğünü söyledi.