'Badeci Hoca'ya 182 yıl hapis cezası verildi

Merkez Yıldırım İlçesi Duaçınarı Mahallesi’nde 2011 yılının haziran ayında, dergahına gelenlere cennet vaat ederek kandırıp cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen 47 yaşındaki Uğur Korunmaz, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanan Korunmaz cezaevine gönderildi.

Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi ’nde yargılanmasında, müritlerinin zaman zaman kendisinden cinsel ilişkiye girmelerini istediği, kendisinin de müritlerinin bu isteklerini yerine getirdiğini söyleyen Korunmaz, "Müridimin bu talebini reddetme gibi bir durumum olamaz. Bir tarikatın mürşidi olarak, müritlerimle kendi istekleriyle ’Badelenme’ adını verdiğimiz oral seks dahi yaptım" diyerek kendini savundu. Mahkeme heyeti sanık Korunmaz’ı ’Tekke ve Zaviyeler Kanunu’na muhalefet’ ile ’Hayvan ve çocuk pornosu görüntülerini depolamak’ suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. ’ Cinsel istismar ’ suçundan ise beraatine karar verdi.

'Yargıtay 'cezalandırılsın' dedi

Doğan Haber Ajansı'ndan Selahattin Budakoğlu'nun haberine göre, Cumhuriyet Savcısı ile sanık Avukatı Rıdvan Demircioğlu Yargıtay’a yerel mahkemenin verdiği kararın bozulması yönünde itiraz etti. Yargıtay tarafından değerlendirilen itiraz sonucunda sanık Uğur Korkmaz’a yerel mahkeme tarafından ’Tekke ve Zaviyeler Kanunu’na muhalefet’ ve ’Hayvan ve çocuk pornosu görüntülerini depolamak’ suçlarından verilen 6 yıllık hapis cezası onandı. Yargıtay, ’Cinsel istismar’ suçundan verilen beraat kararını ise bozarak, şikayetçilerin her biri için ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi.

'Bu kez 182 yıl verildi'

Yargıtay’ın kararının ardından tutuklu sanık Uğur Korunmaz tekrar hakim karşısına çıktı. Korunmaz’ın Avukatı Rıdvan Demircioğlu mahkemenin kararında direnmesini talep ederken, sanık Uğur Korunmaz da avukatının savunmalarına katıldığını belirtti. Kısa bir aranın ardından kararını veren mahkeme heyeti sanığın 15 müştekiye birden fazla kez ’Cinsel istismar’ suçunda 10’ar yıl, 4 yakınıcıya ise sadece birer defa ’Cinsel istismar’ suçunda 8’er yıl olmak üzere toplam 182 yıl hapis cezasına çarptırdı. Korunmaz’a böylece daha önce verilen 6 yılla birlikte 188 yıl ceza verilmiş oldu.