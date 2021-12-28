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Koronavirüs

Bad Bunny konserleriyle bağlantılı 2 bin Koronavirüs vakası tespit edildi

28 Aralık 2021 12:33

T24 Dış Haberler

Porto Rikolu rapçi Bad Bunny'nin konserleriyle bağlantılı olarak 2 binden fazla insanın Koronavirüs'e yakalandığı tespit edildi. 

El Nuevo'nun haberine göre gerçek ismi Benito Antonio Martínez Ocasio olan Bad Bunny'nin 10-11 Aralık'ta San Juan'daki Hiram Bithorn Stadyumu'nda yapılan konserlerin bir süper bulaştırıcı etkinliği haline geldiği düşnülüyor.

Porto Rikolu yetkililer, filyasyon ekiplerinin konserle bağlantılı 2 binden fazla vaka tespit ettiklerini belirtti. Bu kişiler arasında hem konsere gidenler hem de konsere gidenlerle temasa geçenler olduğu ifade edildi.

 

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