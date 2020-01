Back Home ile iddialı çıkış

T24- Dolapdere Big Gang ile 350'den fazla konser veren Emir Yeşil, ilk solo albümü "Back Home" ile iddialı bir çıkış yaptı.













Emir, geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk solo albümü "Back Home" ile hayranlarının karşısına çıktı. İstanbul Ghetto'da düzenlenen özel konseri büyük bir kalabalık izledi. Emir Yeşil'in İngilizce söylediği ve özel bestelerden oluşan albümü "Back Home" yılbaşında piyasaya çıktı. Müzik marketlerde büyük ilgi gören albümün lansman konseri Beyoğlu Ghetto'da verildi. Büyük bir kalabalık karşısında 4 dansçı eşliğinde solo albümünü seslendiren Emir, uzun süre alkışlandı. Yeşil'in albümünde dünyaca ünlü besteci ve aranjörler çalıştı.



Uluslararası bir proje





Emir Yeşil albümü şöyle anlatıyor; “Beste ve sözler için çok uzun süre çalıştık. Bu albümü kaydetmek için, üniversiteden hocam da olan Pieter Snapper ile görüştüm. Projeyi dinlediğinde bunun uluslararası bir proje olduğunu ve dünya çapında yerlere geleceğini söyledi. Böyle büyük bir proje için de bu işi yapabilecek tek isim olan Michael C. Ross'u önerdi. Michael C. Ross, Los Angeles'lı ve Amerika'nın en önemli ses mühendislerinden biri. Çalıştığı isimler, Christina Aguilera, Vanessa Carlton, Counting Crows, Mick Jagger, Barry White, Eric Clapton, Pussycat Dolls, Herbie Hancock, ve Moulin Rouge gibi film müzikleri... Michael ile ilk buluşmamızda ona projeyi dinlettiğimde çok etkilendi. Bana elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Michael bu projede sadece mix mühendisi değil, aynı zamanda co-producer olarak da yer aldı. Projeyi kendisininmiş gibi benimsedi ve şu anda da Amerika ile olan başlantılarımızı Michael sağlıyor.





Big Gang ile 350'den fazla konser





Emir Yeşil, 1981 yılında İstanbul’da doğdu. Heavy metal’den soul’a, pop müzikten funk’a kadar çeşitli tarzlar dinleyerek büyüdü 16 yaşında sahne hayatına başlayan Emir, birçok grupla performanslarını sürdürdü Bu süreçte aynı zamanda gitar, klavye ve davul çalmayı da öğrendi. Üniversitede müzik okuduğu yıllarda, İskender Paydaş’la çalışarak hem ses mühendisliği alanında, hem de stüdyo vokalisti olarak iyi bir noktaya geldi. 2006 yılında Dolapdere Big Gang grubunun solisti oldu. Çıkan ilk albümleri 8 hafta boyunca listelerde 1 numara olarak büyük bir başarıya imza attı. Grup, toplamda 3 albüm çıkardı, Türkiye ve dünyada 350’den fazla konser verdi.