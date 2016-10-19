"Bach’tan 20. Yüzyıla" konseri 26 Ekim'de Boğaziçi Üniversitesi'nde

Boğaziçi Üniversitesi, 26 Ekim Çarşamba akşamı, Albert Long Hall Klasik Müzik Konserleri kapsamında "Bach’dan 20. Yüzyıla" temasıyla Mersin Akademik Oda Orkestrası’nı ağırlayacak.

Münif Akalın şefliğinde ve Alican Süner’in keman solistliğinde yer alacakları konserde müzikseverler, J.S. Bach, Kodallı, G.Holst ve B.Britten’ın eserlerinden seçilen bir program dinleyecekler. Son zamanda nice uluslararası ödülün sahibi olan genç kemancı Alican Süner Mendelssohn’un Re minör keman konçertosuyla solist olacak.

Saat 19.30’da başlayacak olan konserlerin bilet fiyatları yetişkinler için 30 TL, öğrenciler için 5 TL.