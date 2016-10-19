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Kültür-Sanat

"Bach’tan 20. Yüzyıla" konseri 26 Ekim'de Boğaziçi Üniversitesi'nde

Mersin Akademik Oda Orkestrası, Münif Akalın şefliğinde ve uluslararası birçok ödülün sahibi Alican Süner’in keman solistliğinde Boğaziçi Üniversitesi'nde konser verecek

19 Ekim 2016 02:19

Boğaziçi Üniversitesi, 26 Ekim Çarşamba akşamı, Albert Long Hall Klasik Müzik Konserleri kapsamında "Bach’dan 20. Yüzyıla" temasıyla Mersin Akademik Oda Orkestrası’nı ağırlayacak.

Münif Akalın şefliğinde ve Alican Süner’in keman solistliğinde yer alacakları konserde müzikseverler, J.S. Bach, Kodallı, G.Holst ve B.Britten’ın eserlerinden seçilen bir program dinleyecekler. Son zamanda nice uluslararası ödülün sahibi olan genç kemancı Alican Süner Mendelssohn’un Re minör keman konçertosuyla solist olacak.

Saat 19.30’da başlayacak olan konserlerin bilet fiyatları yetişkinler için 30 TL, öğrenciler için 5 TL.

2015’te İtalya’nın Fermo şehrindeki 22. Uluslararası Postacchini Yarışması’nda hem kendi kategorisinde birinci hem de bütün kategorilerin birincisi (Absolute Winner) seçilen Süner’e İtalya Cumhurbaşkanlığı Madalyası takdim edildi.

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