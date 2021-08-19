Bachçede Yaz Festivali, ‘Davul Zurna Caz’ konseriyle başlıyor

T24 Kültür Sanat

Her yıl ağustos ve eylül aylarında Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras’ta, klasik müziğin büyük bestecilerinden Johann Sebastian Bach’a atıfla ‘Bachçede Yaz Festivali’ adıyla düzenlenen konser dizisi dördüncü yaşında.

Hakan Erdoğan Productions imzasını taşıyan festival, geçen yaz Beethoven’ın 250. yılı şerefine ‘Dede Efendi Beethoven’ temasıyla düzenlendi. Bachçede Yaz Festivali’nin yeni teması bu yıl ‘Neşeye Davet!’ olarak belirlendi.

Festivalin bu yılki programında 26 Ağustos ve 7 Eylül’de caz konserleri ve 10 Eylül’de klasik müzik konseri yer alıyor.

Biletleri biletix’ten alınabilen programın detayları şöyle:

26 Ağustos | Davul Zurna Caz: Bilal Karaman

Gitar virtüözü Bilal Karaman direktörlüğünde, Roman müziğinin ustaları zurnacı Ahmet Özden, klarnetçi Ergün Şenlendirici ve asma davulcu Rüstem Çembeli, sadece o akşama özel oluşturdukları program ile sahnede olacak.

7 Eylül | Peter Sarik Trio: Bela Bartok in Jazz

Macar caz grubu Peter Sarik Trio konserinde; orkestra için yazılmış parçalar, salt piyano için olan eserler var. Bela Bartok besteleri üzerine yaptıkları caz aranjmanlarıyla dünyadaki pek çok caz festivalinde alkış toplayan grubun kurucusu ve piyanisti Peter Sarik 2016’da Macaristan’da yılın müzisyeni olarak gösterilmişti.

10 Eylül: Kapanış Konseri: Can Çakmur Piyano Resitali

2018’de Hamamatsu Uluslararası Piyano Yarışması ve 2017’de Uluslararası İskoç Piyano yarışması birincisi olan piyanist Çakmur, bu konserde Schubert’in La Majör Sonat’ını ve Schumann’ın Kreisleriana eserini çalacak.