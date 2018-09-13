'Bachçede Yaz Festivali' Alexander Rudin konseriyle devam ediyor

Hakan Erdoğan Productions tarafından Türkiye’nin ilk üniversite müzesi olan Sakıp Sabancı Müzesi’nde düzenlenen Bachçede Yaz Festivali, Alexander Rudin'in 'J.S. Bach Solo Viyolonsel Suitleri' konseriyle devam ediyor.

14 Eylül Cuma gecesi Sakıp Sabancı Müzesi The Seed Oditoryumu'nda gerçekleşecek konserin biletlerine Biletix'ten ulaşabilirsiniz.

14 Eylül Cuma - Alexander Rudin(viyolonsel) “J.S. Bach Solo Viyolonsel Suitleri”

Herkes bilir ki Alexander Rudin Bach’ın viyolonsel süitlerini dünyada en iyi çalan viyolonselcilerden biridir.

Kraliyet Filarmoni, Viyana Senfoni ve Danimarka Radyo Orkestraları gibi büyük orkestralarda solo viyolonselci olarak yer almış olan bu muhteşem müzisyen, 14 Eylül Cuma gecesi Sakıp Sabancı Müzesi The Seed’de Bach’ın solo viyolonsel suitlerini çalacak!