“Bachçde Yaz Festivali” iki yıldız sanatçının Beethoven konseriyle sürüyor

Hakan Erdoğan Productions tarafından Türkiye’nin ilk üniversite müzesi olan Sakıp Sabancı Müzesi’nde düzenlenen Bachçede Yaz Festivali, açılış konserini geri bıraktı. Festivalin 4 konseri, klasik müzikseverlerle buluşmak için gün sayıyor.

20 sene önce düzenlenmeye başlanan, Bach&Love, Bach Before&After, Bach&Bahar gibi farklı temalarla tasarlanan Bach festivallerinden Bachçede Yaz Festivali bu sezon da müzikseverlerle buluşuyor.

Festivalin geriye kalan 4 konserinden birisi olan Beethoven Konseri kapsamında genç kuşağın en önde gelen viyolonselcilerinden biri olan Jiri Barta ve Çek Cumhuriyeti’nin önemli solo piyanistlerinden Terezia Failova, yarın (5 Eylül Çarşamba) müzikseverlerin karşısında olacak. İki müzisyen, Beethoven’ın 2 ve 3 numaralı viyolonsel-piyano sonatlarını çalacak.

Hakan Erdoğan Productions’ın festivalle ilgili duyurusu şöyle:

5 Eylül Çarşamba - Jiri Barta(viyolonsel) & Terezie Fialová (piyano) “Beethoven Konseri"

İstanbullu müzik severlerin yakından tanıdığı, heyecan uyandıran kapalı gişe konserlerinin yıldızı Jiri Barta ve Çek Cumhuriyeti’nin en önemli solo piyanistlerinden Terezie Fialová Beethoven’ın 2 ve 3 numaralı viyolonsel-piyano sonatlarını çalacak.

Beethoven'ın viyolonsel ve piyano sonatlarının coşkusuna 5 Eylül Çarşamba akşamı şahane bir açık hava konserinde tanık olma ayrıcalığına sahip olacaksınız. Üstelik Jiri Barta Bach’ın 6 numaralı solo viyolonsel suitini de sizler için çalacak! Konserden önce ise saat 19.30’da Doğan Hızlan kendi müzik arşivini dinleyicilerle paylaşacak!

11 Eylül Salı - Hortus Musicus Trio "Bach & Balkan Konseri"

Çağdaş Avrupa’nın en eski barok orkestrası Hortus Musicus’un şefi ve kemancısı Andres Mustonen’in eşsiz keman ezgilerine kontrbasta Taavo Remmel, vokal, perküsyon ve vibrafonda Anto Ōnnis eşlik edecek.

Sanatçılar, hem Bach hem de Balkan müziğini sevenler için nadiren bir araya gelen bu iki müziğin İstanbul Boğazı'nın esintilerine karışacağı eşsiz bir deneyim sunacaklar!

14 Eylül Cuma - Alexander Rudin(viyolonsel) “J.S. Bach Solo Viyolonsel Suitleri”

Herkes bilir ki Alexander Rudin Bach’ın viyolonsel süitlerini dünyada en iyi çalan viyolonselcilerden biridir.

Kraliyet Filarmoni, Viyana Senfoni ve Danimarka Radyo Orkestraları gibi büyük orkestralarda solo viyolonselci olarak yer almış olan bu muhteşem müzisyen, 14 Eylül Cuma gecesi Sakıp Sabancı Müzesi The Seed’de Bach’ın solo viyolonsel suitlerini çalacak!

22 Eylül Cumartesi - Sigiswald Kuijken(keman) & Marie Kuijken(klavsen) “J.S. Bach Keman-Klavsen Sonatları”

Birçok müzisyene göre Kuijken’in Bach sonat ve partitaları tıpkı Anner Blysma’nın viyolonsel süitleri gibi müzik dünyasında adeta bir kutsal kitaptır.

22 Eylül Cumartesi akşamı yine The Seed’de gerçekleşecek olan bu konserdeSigiswald Kuijken’ın kemanıyla Marie Kuijken’in şairane klavsen dokunuşları bir arada olacak. Bu mucize müzisyenler J.S. Bach’ın meşhur klavsen ve keman sonatlarını çalacaklar.

Festivalin biletlerine biletix.com üzerinden ulaşılabilir.