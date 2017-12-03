Bacaktan alınan 'fibula' kemiğinden göğsüne kemik yapıldı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Muzaffer Ökten (76), kalp yetmezliği ve kalp ritim bozukluğu nedeniyle 7 ay önce gittiği bir hastanede açık kalp ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından Ökten’in göğüs kafesinin ön duvarındaki kemikte enfeksiyon meydana geldi. Bunun üzerine özel bir hastanede tedavi altına alınan Ökten\'in, sol bacağındaki fibula (baldır) kemiği alınıp göğüs ön duvar kemiğine uygun bir şekilde kesilip, metal plakalarla desteklenerek göğüs kafesi bölgesine yerleştirildi.

5 çocuk babası memur emeklisi Muzaffer Ökten, kalp yetmezliği ve kalp ritim bozukluğu nedeniyle 7 ay önce gittiği özel bir hastanede açık kalp ameliyatı oldu. Ameliyattan sonra Ökten’in ameliyat bölgesinde enfeksiyon meydana geldi. Vücutta oluşan iltihabın dışarıya akması üzerine Ökten, bu kez başka bir hastaneye gitti. Burada tedavi altına alınan Ökten’in göğüs ön duvarındaki kemiğin tamamen enfeksiyon kaptığı tespit edildi.

AYAKTAKİ FİBULA KEMİĞİ ÇIKARTILIP GÖĞSÜNE TAKILDI

Muzaffer Ökten\'in, sol bacağındaki fibula (baldır) kemiği alınıp göğüs ön duvar kemiğine uygun bir şekilde kesilip, metal plakalarla desteklenerek göğüs kafesi bölgesine yerleştirildi. Eski sağlığına kavuştuğunu belirten Muzaffer Ökten, \'\'Kalp ameliyatının ardından enfeksiyon başladı. Bunun için ilaç tedavisi oldum. Ama son zamanlar çok kanama yaptı. Kanamayı durduramadık. Doktor bey bir kontrol etti. Bu kemiklerin temizlenmesi lazım dedi. Bizde olursa olsun dedik. Ameliyattan sonra iyiyim. Kendi ihtiyaçlarımı gidebiliyorum” diye konuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Özel Medova Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Serdar Özkan, şunları söyledi:

\'\'Muzaffer bey, yaklaşık 7 ay önce kalp kapak replasmanı yapılan bir hastamız . Ameliyattan sonra, ameliyat bölgesinde enfeksiyon gelişmesi nedeniyle dışarıya doğru ciltten bir iltihap akıntısı şikayetiyle bize geldi. Şikayetleri yaklaşık 6 ay devam eden hastamızın yaptığımız tetkiklerde göğüs ön duvarındaki kemiğin tamamen enfekte olduğunu tespit etmemiz sonucunda ameliyata karar verdik. Ameliyatta bu enfekte, iltihaplı kemik tamamen çıkartıldı. Kemiği çıkarttığımız yere ayaktan aldığımız kemik parçasını metal plaklarla göğüs ön duvarına yerleştirerek ameliyatı tamamladık. Bu ameliyat teknik olarak dünyada yapılan ilk vaka. Daha önce yapılmış bu tür vakalar var, ancak ameliyat tekniği olarak ilk kez bu teknikle bir ameliyat gerçekleştirildi. Ameliyat yaklaşık 1 ay önce tamamlandı. Hastamı tedavisi tamamlanıp taburcu ettik. Şu anda hastanın iyileşme süreci halen devam etmekte. Sağlığına kavuştu.\"

ÖLÜM RİSKİ YÜKSEK

Doktor Özkan, bu tip rahatsızlıklarda hastaların ölüm riskinin yüksek olduğunu belirterek, \'\'Hastamızda olduğu gibi enfeksiyon kapma olasılığı nadir görülen bir tablodur. Ancak nadir görülmesine rağmen hastalığa bağlı ölüm oranı yüksektir. Yükse 80’lere varacak kadar yüksektir. Hastamızın ek hastalıkları şeker, kalp yetmezliği, hipertansiyon, kalp ritim bozukluğu gibi durumlarında olması bu tür riskleri daha da artırmaktadır. Biz bütün riskleri göze alarak hastamızın yaşam kalitesini düzeltmek maksadıyla bu ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyat başka şekillerle de yapılabilirdi. Hasta için en uygun olanı kendi kemiğini kullanarak yapmaktı. Çünkü kadavradan kemik almak gibi bir imkanımız mevcut değildi. Kullanılabilir en uygun kemikte bacakta bulunan fibula ismi verilen kemikti. Bu kemiği ortopedi doktorumuzla birlikte çıkarttıktan sonra enfekte olan çıkartılmış kemiğin yerine o kemiği modifiye ederek metal plaklar eşliğinde yerleştirdik. Şu anda hastamızın iyileşme süreci sağlıklı bir şekilde devam etmektedir\'\' dedi.



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