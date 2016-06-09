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Sağlık

Bacak kemiğinden yüz onarımı yapıldı

11 saat süren operasyonda; Adem Yılmaz'ın sağ ayağından alınan kemik doku ile çene kemiği onarımı gerçekleştirildi

09 Haziran 2016 16:34

Batman'da 6-8 Ekim 2014'de meydana gelen olaylar sırasında yüzüne av tüfeği saçması isabet eden Adem Yılmaz'ın çene kemiği parçalandı. Op. Dr. Fırat Acar ve ekibi Adem Yılmaz'ın çene kemiği onarımını gerçekleştirdi.

Cumhuriyet'in haberine göre; hayati tehlikesi olmayan küçük Adem'in annesi Aliye Yılmaz ve babası Hasan Yılmaz, çocuklarının tedavisi için 2 yıl boyunca bir çok hastane ve doktora gitmesine rağmen çözüm bulamadı. Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne giden Yılmaz ailesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fırat Acar ile görüşüp olumlu yanıt alınca ameliyat gerçekleştirildi. 11 saat süren operasyonda sağ ayağından alınan kemik ve doku ile yüzündeki görüntü ve çene kemiği onarımı başarıyla tamamlandı.

 

"Özel bilgi, eğitim ve titiz bir
çalışma gerekiyor"

 

Adem Yılmaz'ın çene alt kemiğinde 2 ayrı bölümde, 7 santimlik kemik kaybı olduğunu belirten Op. Dr. Fırat Aca, "Türkiye'de ve hatta dünyada ancak belirli merkezlerde gerçekleştirilebilen, özel bilgi, eğitim ve titiz bir çalışma gerektiren operasyon, Batman'da, hatta bölgemizde 9 yaşındaki hastaya ilk kez yapılmaktadır" dedi.

 

"Çareyi Batman'da bulduk"

 

Başarılı ameliyatın sonucunda çenesine tekrar kavuşan Adem Yılmaz'ın annesi Aliye Yılmaz ile babası Hasan Yılmaz, oğullarını tedavi için birçok kez Ankara'ya götürdüklerini ancak sonuç alamadıklarını belirterek, "Çareyi Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde bulduk. Doktorumuz Fırat Acar, bize çare oldu ve bir dünya bağışladı. Allah'a çok şükür çocuğumun çenesi düzeldi. Böyle bir başarılı operasyonu beklemiyorduk" diye konuştu.

 

 

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